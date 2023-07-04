Заслуживающий доверия журналист Хави Мигель Клуб сообщает, что Франк Кессиэ согласился расстаться с «Барселоной» этим летом.

Каталонцы хотят получить значительное предложение для ивуарийца и будут ждать его поступления. Полузащитник не торопится с уходом.

Однако все улажено, и рано или поздно этим летом 26-летний футболист покинет клуб.

Любопытно, что Релево заявил, что Кессиэ останется в «Барселоне» до 2024 года, если только не поступит крупное предложение от Саудовской Аравии. Новый доклад противоречит этому.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара сыграл эпизодическую роль в «Барсе» в сезоне 2022/23, сыграв 28 матчей в Ла Лиге.