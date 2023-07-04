А вы знали, что Антонелла Рокуццо пожертвовала своей карьерой в стоматологии, чтобы посвятить себя Лионелю Месси и их детям. Месси и Роккуццо женаты с 2017 года, у них трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Рокуццо родилась в более привилегированной семье, чем Месси, и также имеет высшее образование в области стоматологии. Однако она решила пожертвовать своей карьерой, чтобы поддерживать Лео.

Девушка также предпочитает держаться подальше от внимания общественности. Несмотря на 36 миллионов подписчиков в социальных сетях и огромную известность Месси, Рокуццо остается скромной.