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Антонелла Рокуццо пожертвовала карьерой стоматолога, чтобы посвятить себя Лионелю Месси и их детям

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А вы знали, что Антонелла Рокуццо пожертвовала своей карьерой в стоматологии, чтобы посвятить себя Лионелю Месси и их детям. Месси и Роккуццо женаты с 2017 года, у них трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Рокуццо родилась в более привилегированной семье, чем Месси, и также имеет высшее образование в области стоматологии. Однако она решила пожертвовать своей карьерой, чтобы поддерживать Лео.

Девушка также предпочитает держаться подальше от внимания общественности. Несмотря на 36 миллионов подписчиков в социальных сетях и огромную известность Месси, Рокуццо остается скромной.

5 комментариев

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Serdida Orayew
и теперь она наверно жалеет... все таки быть стоматологом и ковырять зубки куда интереснее чем тратить миллионы сидя дома...
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прощай Роналду
Жена с большой буквы 👍🏻💪🏻❤️🌹
+2
-1
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Александр Васильев
как она живёт с этим
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