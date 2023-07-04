Лионель Месси и Антонелла Роккуццо переезжают в Майами, поскольку аргентинец присоединился к клубу МЛС «Интер Майами» в качестве свободного агента. Его контракт с «Пари Сен-Жермен» истек 30 июня.

Месси и Антонелла будут сосдесдвовать с рядом знаменитостей после переезда. Сообщается, что пара выбрала Porche Tower в качестве своего нового дома. Там же проживают Кевин Тобиас, Малума и легенда НБА Леброн Джеймс.

В районе Лионеля Месси и Антонеллы Роккуццо живут и другие знаменитости. Месси вполне может пересечься с Уиллом Смитом, Рики Мартином, Марком Энтони и Шакирой. Колумбийская певица соседствовала с семьей Месси и в Барселоне.