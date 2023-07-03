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«Каждый ищет лучший вариант». Иньеста рассказал, что думает о переходе Месси в МЛС

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После двух сезонов в «ПСЖ» у Лионеля Месси до последнего сохранялись шансы вернуться в «Барселону». Однако аргентинец выбрал «Интер Майами».

Другая легенда каталонцев и бывший партнер Лео, Андрес Иньеста, прокомментировал его решение перейти в МЛС.

«Было бы здорово [если бы Лео вернулся в «Барсу»], особенно из-за того, как много это значит, но в конце концов, каждый ищет лучший вариант. То, что по его мнению будет хорошо для него.

Если он ждал и хотел этого, то я уверен, все будет хорошо. Лео всегда хорошо играл где бы он ни был».

Iniesta done, Messi next? Only Argentine's signature now missing from Barca's autumn of renewal | Goal.com English Kuwait

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