12 комментариев

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с Лионелем Месси во время интервью для La Vanguardia.

Лапорта подтвердил, что «Барса» по-прежнему должна Месси часть его заработной платы и будет платить ему в течение следующих двух лет.

«Отложенная зарплата Месси была согласована с предыдущим советом директоров, мы будем продолжать платить ему до 2025 года», — сказал Лапорта.

«Месси стабильно получает положенную сумму, и это увеличивает нагрузку на наш фонд заработной платы, но с улучшением отношений с Ла Лигой выплаты Месси не повлияют на наш финансовый фэйр-плей», — сказал Лапорта.

Удивительно, что Лео Месси остается в зарплатной ведомости «Барселоны» спустя два года после того, как он покинул клуб.

Лапорта дал понять, что деньги, причитающиеся аргентинцу, — это его отложенная зарплата, о которой договорились с бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

Некоторым бывшим игрокам клуб тоже должен миллионы, но, например, Жерар Пике решил простить «Барсе» огромный долг, чтобы помочь клубу.

Этим летом «сине-гранатовые» пыталась вернуть Месси в клуб, но он решил присоединиться к «Интер Майами», так как финансовое предложение не было достаточно убедительным.