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«Выплаты закончатся в 2025 году». Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» все еще должна деньги Месси

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с Лионелем Месси во время интервью для La Vanguardia.

Лапорта подтвердил, что «Барса» по-прежнему должна Месси часть его заработной платы и будет платить ему в течение следующих двух лет.

«Отложенная зарплата Месси была согласована с предыдущим советом директоров, мы будем продолжать платить ему до 2025 года», — сказал Лапорта.

«Месси стабильно получает положенную сумму, и это увеличивает нагрузку на наш фонд заработной платы, но с улучшением отношений с Ла Лигой выплаты Месси не повлияют на наш финансовый фэйр-плей», — сказал Лапорта.

Удивительно, что Лео Месси остается в зарплатной ведомости «Барселоны» спустя два года после того, как он покинул клуб.

Лапорта дал понять, что деньги, причитающиеся аргентинцу, — это его отложенная зарплата, о которой договорились с бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

Некоторым бывшим игрокам клуб тоже должен миллионы, но, например, Жерар Пике решил простить «Барсе» огромный долг, чтобы помочь клубу.

Этим летом «сине-гранатовые» пыталась вернуть Месси в клуб, но он решил присоединиться к «Интер Майами», так как финансовое предложение не было достаточно убедительным.

12 комментариев

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Altim
Опять наброс "финансовое предложение не было убедительным". Месси прекрасно объяснил, почему он перешёл в Интер. Если бы дело было в деньгах, он бы к саудитам поехал, а вы всё набрасываете.
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АРХАТ
Более бедный Пике простил долг, а Месси нет? По логике наоборот должно быть
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Dan Kennedy
Ответ Altim
Опять наброс "финансовое предложение не было убедительным". Месси прекрасно объяснил, почему он перешёл в Интер. Если бы дело было в деньгах, он бы к саудитам поехал, а вы всё набрасываете.
Так Интер и МЛС дали ему прекрасный контракт, плюс Майами/США более комфортная локация и культура для него и его семьи. Месси всю карьеру выбивал себе максимально выгодные финансовые условия. Таков капиталистический рынок, каждый хочет себе кусочек пожирнее. Тот-же Бензема укатил в след за Роналду за более жирным контрактом, а ведь он явно бы не помещал Реалу в предстоящем сезоне.
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Никита Мальковский
ну каждый зарабатывает как может кто-то на заводе а кто-то доит Барсу и кайфует в млс
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Bob Ganiev
перейди Месси в Барсу по желанию журналюг и их жертв, то платили бы до 2055.
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прощай Роналду
Ответ АРХАТ
Более бедный Пике простил долг, а Месси нет? По логике наоборот должно быть
По логике один ушел с почетом, второго выкинули и кинули недавно ещё раз
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прощай Роналду
А кто то от зависти наьрасывает гамно на Спортсе)
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MajestySport
Апять напросы, апять Мессю абизают в комментах, он не такой бугагага школьники на каникулах негодуют.
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Илья Мурашов
Не понимаю, что не так. Месси получает свою зарплату. И не за сегодня, а за тот период, когда играл за Барселону. Вероятно, во время пандемии Месси и другие игроки согласились получить свою зарплату потом, чтобы Барселона окончательно не разорилась и сейчас, когда пандемия закончилась, им выплачивают их зарплаты. Или он должен был поступить, как Пике? Вероятно, если бы с ним попрощались бы по-человечески, то, возможно, он бы простил. А после того, как они поступили с Месси, Барселону ни капельки не жалко.
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Илья Мурашов
Ответ АРХАТ
Более бедный Пике простил долг, а Месси нет? По логике наоборот должно быть
Неужели ты думаешь, что Пике простил долг просто так, просто из-за любви к клубу? Возможно, это действительно так. Но мне больше кажется, что это задел на будущее. Возможно, он использует это, когда будет баллотироваться в президенты клуба
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