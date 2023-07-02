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Чудесные новости! Френки де Йонг и Микки Кимени объявили, что ждут ребенка 👶🧸

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

У Френки де Йонга все отлично складывается не только на поле, но и в личной жизни.

Еще в школьные времена нидерландский полузащитник встретил Микки Кимени, и с тех пор они не расставались. Девушка сопровождала де Йонга на его пути к славе, и теперь она частенько поддерживает игрока на «Камп Ноу». В 2020 году Френки сделал предложение Микки, но до свадьбы пока дело не дошло. Зато теперь их ждет нечто еще более захватывающее — пара объявила, что скоро у них появится ребенок.

Кимени оповестила мир об этой чудесной новости, выложив в своих соцсетях видео с отпуска на островах Теркс и Кайкос.

Поздравляем Френки и Микки!

 

3 комментария

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Молодой Френки
А вот и опорник подьехал
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Данила Макаров
Очень красивая пара, Френки красавчик что на поле, что в жизни. И ребенок у низ сто пудов красивый будет.
Удачи Микки и Де Йонгу!
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