У Френки де Йонга все отлично складывается не только на поле, но и в личной жизни.

Еще в школьные времена нидерландский полузащитник встретил Микки Кимени, и с тех пор они не расставались. Девушка сопровождала де Йонга на его пути к славе, и теперь она частенько поддерживает игрока на «Камп Ноу». В 2020 году Френки сделал предложение Микки, но до свадьбы пока дело не дошло. Зато теперь их ждет нечто еще более захватывающее — пара объявила, что скоро у них появится ребенок.

Кимени оповестила мир об этой чудесной новости, выложив в своих соцсетях видео с отпуска на островах Теркс и Кайкос.

Поздравляем Френки и Микки!