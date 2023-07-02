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😨 «Все объявления будут сделаны до 15 июля». Совладелец «Интер Майами» заявил, что в клуб планирует подписать еще двух футболистов «Барселоны»

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«Интер Майами» продолжает беспокоить фанатов каталонского гранда.

«Приедут еще два или три игрока. Мы общались с Жорди Альбой, а еще с Луисом Суаресом, у которого контракт с «Гремио», но есть пункт об отступных. Я не знаю, произойдет это или нет.

Все объявления будут сделаны до 15 июля», - заявил совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

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Любопытно. Похоже, что в «Интере» хотят собрать «Барсу» версии 2015 года, которая брала титул в Лиге чемпионов. Но и это не все, потому что скоро на тренерском посту будет Херардо Мартино - экс-наставник «Барселоны».

Кого еще стоит пригласить Дэвиду Бекхэму в команду? Напомним, что ранее клуб пополнили Лионель Месси и Серджи Бускетс.

3 комментария

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Вячеслав Новиков
Сомнительно это как то всё
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+1
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убунту
Альба, Инъеста из Барсы. И ещё Рамос будет.
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0
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FC Barcelona 10
Ответ Вячеслав Новиков
Сомнительно это как то всё
Почему?
0
0
0
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