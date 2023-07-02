«Интер Майами» продолжает беспокоить фанатов каталонского гранда.

«Приедут еще два или три игрока. Мы общались с Жорди Альбой, а еще с Луисом Суаресом, у которого контракт с «Гремио», но есть пункт об отступных. Я не знаю, произойдет это или нет.

Все объявления будут сделаны до 15 июля», - заявил совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

Любопытно. Похоже, что в «Интере» хотят собрать «Барсу» версии 2015 года, которая брала титул в Лиге чемпионов. Но и это не все, потому что скоро на тренерском посту будет Херардо Мартино - экс-наставник «Барселоны».

Кого еще стоит пригласить Дэвиду Бекхэму в команду? Напомним, что ранее клуб пополнили Лионель Месси и Серджи Бускетс.