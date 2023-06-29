Поживем — увидим.

Этим летом Лионель Месси принял решение перейти в «Интер Майами», несмотря на то, что «Барселона» отчаянно пыталась вернуть легенду клуба.

Месси был вынужден покинуть «блауграну» в августе 2021 года из-за финансовых трудностей команды и перешел в «Пари Сен-Жермен», где оставался до конца прошлого сезона. С осени Лео будет выступать в МЛС вместе с Серджи Бускетсом и, возможно, Жорди Альбой.

Из-за скомканного и неожиданного ухода аргентинец так и не смог должным образом попрощаться с болельщиками, потому что у него не было церемонии, которая полагается всем легендам клуба. Он сам выражал желание в последний раз сыграть на «Камп Ноу», а Лапорта даже встречался с отцом Лео, чтобы обсудить этот вопрос.

Сегодня президент каталонцев выступал на канале Esport3, и в ходе интервью он намекнул, когда может состояться прощальная церемония:

«Месси не вернулся, потому что он не хотел снова подвергаться такому давлению. Мы уважаем его и надеемся, что у него все будет отлично в «Майами».

Мы поговорили о том, как мы можем отдать ему дань уважения, было бы здорово, если бы он присутствовал на открытии нового «Камп Ноу».

Планируется, что реновация стадиона будет завершена к концу 2024 года, и Лапорта надеется, что именно на торжественном открытии стадиона «Барса» сможет почтить своего величайшего игрока.