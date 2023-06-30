Жоан Лапорта дал откровенное интервью телеканалу TV3 в четверг вечером, в котором рассказал о том, что происходит в клубе в последнее время.

В очередной раз президент «Барселоны» рассказал о Лионеле Месси и о том, почему он не вернулся в «Барселону».

«Думаю, Месси хотел вернуться в «Барсу», а его отец сказал, что у него была очень тяжелая адаптация в Париже. Лео не хотел снова такого давления», — сказал Лапорта.

Но фанатам «Барсы» в Твиттере надоело слушать, как Лапорта болтает о Месси в своих речах после того, как ему дважды не удалось заставить легенду играть за клуб — в 2021 и 2023 годах.

Вот некоторые реакции фанатов «Барсы»:

💭: "Говорит как настоящий политик. Даже не упоминает, что они даже не прислали предложение, они даже не хотели".

💭 «Этот человек — источник страданий Лео, и у него хватило наглости говорить об уважении. Он не мог сделать предложение Месси, но в то же время сделал предложение Гюндогану. Лапорта устроил шоу с Месси».

💭: «Лапорта должен держать имя Месси подальше от своих уст».