«У него хватает наглости говорить об уважении»: фанаты устали от того, что Лапорта использует имя Месси в своих выступлениях
Жоан Лапорта дал откровенное интервью телеканалу TV3 в четверг вечером, в котором рассказал о том, что происходит в клубе в последнее время.
В очередной раз президент «Барселоны» рассказал о Лионеле Месси и о том, почему он не вернулся в «Барселону».
«Думаю, Месси хотел вернуться в «Барсу», а его отец сказал, что у него была очень тяжелая адаптация в Париже. Лео не хотел снова такого давления», — сказал Лапорта.
Но фанатам «Барсы» в Твиттере надоело слушать, как Лапорта болтает о Месси в своих речах после того, как ему дважды не удалось заставить легенду играть за клуб — в 2021 и 2023 годах.
Вот некоторые реакции фанатов «Барсы»:
💭: "Говорит как настоящий политик. Даже не упоминает, что они даже не прислали предложение, они даже не хотели".
💭 «Этот человек — источник страданий Лео, и у него хватило наглости говорить об уважении. Он не мог сделать предложение Месси, но в то же время сделал предложение Гюндогану. Лапорта устроил шоу с Месси».
💭: «Лапорта должен держать имя Месси подальше от своих уст».
А история с Френки? Метлой его выгоняли из Барсы, а сейчас Де Йонга к лику святых приравнял.
Для меня такой же убийца Барсы, как и Бармолей. Тот финансово разрушил, а этот всю суть клуба, днк не осталось