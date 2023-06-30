FC BARCELONA
Блог

«У него хватает наглости говорить об уважении»: фанаты устали от того, что Лапорта использует имя Месси в своих выступлениях

Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Жоан Лапорта дал откровенное интервью телеканалу TV3 в четверг вечером, в котором рассказал о том, что происходит в клубе в последнее время.

В очередной раз президент «Барселоны» рассказал о Лионеле Месси и о том, почему он не вернулся в «Барселону».

«Думаю, Месси хотел вернуться в «Барсу», а его отец сказал, что у него была очень тяжелая адаптация в Париже. Лео не хотел снова такого давления», — сказал Лапорта.

Но фанатам «Барсы» в Твиттере надоело слушать, как Лапорта болтает о Месси в своих речах после того, как ему дважды не удалось заставить легенду играть за клуб — в 2021 и 2023 годах.

Вот некоторые реакции фанатов «Барсы»:

💭: "Говорит как настоящий политик. Даже не упоминает, что они даже не прислали предложение, они даже не хотели".

💭 «Этот человек — источник страданий Лео, и у него хватило наглости говорить об уважении. Он не мог сделать предложение Месси, но в то же время сделал предложение Гюндогану. Лапорта устроил шоу с Месси».

💭: «Лапорта должен держать имя Месси подальше от своих уст».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DJIGURDEZ
Врун и лицемер! Типичный политикан. Что при уходе с Месси, что недавно с ним же.
А история с Френки? Метлой его выгоняли из Барсы, а сейчас Де Йонга к лику святых приравнял.
Для меня такой же убийца Барсы, как и Бармолей. Тот финансово разрушил, а этот всю суть клуба, днк не осталось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий