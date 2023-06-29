Буквально вчера Фабрицио Романо сообщил, что Марсело Брозович решил перейти в «Аль-Наср» и согласовал все детали трансфера.

Однако сегодня все приняло совсем иной оборот.

Джанлука Ди Марцио утверждает, что команда Про-лиги снизила предложение за игрока с 25 до 15 миллионов евро, что вынудило «Интер» отложить переход полузащитника в Саудовскую Аравию.

Это может быть шанс для «Барселоны» украсть сделку, но воспользуются ли они им сейчас, когда клуб обратил свое внимание на Ориола Ромеу?