У него серьезные намерения.

Ферран Торрес неважно провел прошедший сезон, в основном выходя на замену во второй половине матча. От испанца явно ждали большего, и поэтому после полутора лет в клубе он может его покинуть — сообщается, что «Барса» готова продать игрока, если за него предложат достойную цену.

Пока вокруг игрока кипели слухи, он сам наслаждался отпуском после долгого сезона. Теперь он вернулся в Каталонию и дал интервью Жерару Ромеро, где рассказал о своих планах на будущее:

«Не могу дождаться нового сезона в «Барселоне». Я очень счастлив в «Барсе», и я планирую продолжать играть в этом клубе. Я знаю, что в мире футбола множество поворотов, сегодня ты в «Барселоне», а завтра... Никто в клубе не говорил мне об уходе. Мой телефон в режиме полета, и я не получаю сообщений.

Я вернусь 10 июля, и в моей голове будет только «Барса», «Барса», «Барса».

Я усердно работал этим летом, поэтому я прибуду на предсезонку как бык, никто не сможет меня победить. В прошлом году мне очень не повезло с травмой стопы.

Я хочу показать, что я очень хороший игрок. Я знаю, что еще не смог этого доказать, но когда я пришел, я помог команде выйти в Лигу чемпионов. У меня было несколько очень хороших игр».

Этим летом клубы не выстраиваются в очередь за Ферраном. Пока игроком только интересовалась «Астон Вилла», но до переговоров дело не доходило.

В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах, совершив 10 результативных действий: 7 голов и 3 ассиста.