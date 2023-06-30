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«Никто не говорил мне об уходе». Ферран Торрес вернулся из отпуска и дал интервью о своем будущем

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У него серьезные намерения.

Ферран Торрес неважно провел прошедший сезон, в основном выходя на замену во второй половине матча. От испанца явно ждали большего, и поэтому после полутора лет в клубе он может его покинуть — сообщается, что «Барса» готова продать игрока, если за него предложат достойную цену.

Пока вокруг игрока кипели слухи, он сам наслаждался отпуском после долгого сезона. Теперь он вернулся в Каталонию и дал интервью Жерару Ромеро, где рассказал о своих планах на будущее:

«Не могу дождаться нового сезона в «Барселоне». Я очень счастлив в «Барсе», и я планирую продолжать играть в этом клубе. Я знаю, что в мире футбола множество поворотов, сегодня ты в «Барселоне», а завтра... Никто в клубе не говорил мне об уходе. Мой телефон в режиме полета, и я не получаю сообщений.

Я вернусь 10 июля, и в моей голове будет только «Барса», «Барса», «Барса».

Я усердно работал этим летом, поэтому я прибуду на предсезонку как бык, никто не сможет меня победить.  В прошлом году мне очень не повезло с травмой стопы.

Я хочу показать, что я очень хороший игрок. Я знаю, что еще не смог этого доказать, но когда я пришел, я помог команде выйти в Лигу чемпионов. У меня было несколько очень хороших игр».

Этим летом клубы не выстраиваются в очередь за Ферраном. Пока игроком только интересовалась «Астон Вилла», но до переговоров дело не доходило.

В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах, совершив 10 результативных действий: 7 голов и 3 ассиста.

4 комментария

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Avazbek Rasulov
Так ты отключи режим полёта на своём телефоне. Навернека там сообщения о твоём будущем, Ферран. Обстоятельства меняются пока ты в отпуске.
И подумай хорошенько, нужен ли ты клубу
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Тухель
Был бы англичанином, то может кто-нибудь из АПЛ столько бы заплатили сколько хочет Барселона, а так без вариантов или уменьшают требования или Торрес остается в Барселоне.
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ЧИКО
Кто нибудь может сказать что значит достойная цена для игрока, который в одном клубе долго сидел на лавке, потом кое какие умники заплатили за него цену, которого он никогда не будет стоить, привели в другой клуб и за полтора сезона он не показал даже 10% от того, чего от него ждали, также просидел на лавке, тренер сборной взял в команду на ЧМ, только из за того, что он встречался с его дочерью и там он не показал буквально ничего, игрок который с 3 метров не может попасть в 7 метровые ворота и которого выставляют на продажу из за непригодности. Сколько это достойная цена?
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Итачи Учиха
ЗП ниже Фати в 2.5 раза, не склонен к травмам, может закрыть все 3 позиции в атаке. Если Лева мозги ему вправит и будет бить по голове за каждый упущенный момент на тренировке, то к сентябрю у нас должен быть совершенно другой Ферран. Да и конкуренция с Абде должна положительно повлиять.

А вот с Умтити, Лангле, Дестом, Кольядо, Кессье нужно прощаться. Скорее всего и Гарсия на выход.

Но вот в случае прихода Роке и Абде, кого-то из вингеров будут продавать. Рафа и Дембеле точно никуда не уйдут. И остаётся Фати и Торрес. Лето обещает быть интересным
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