Новость с пометкой «молния».

Главный футбольный инсайдер планеты у себя в твиттере процитировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

«В прошлом году у нас на руках было предложение на 100 миллионов евро за Френки де Йонга... Но мы отказались его продавать.

Таких игроков продавать нельзя», - заявил президент OnzeTv3.

Напомним, все прошлое лето каталонцы пытались заставить Френки переподписать контракт с меньшей зарплатой, но голландец отказался от понижения оклада и остался в клубе.