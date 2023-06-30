Лапорта признался, что прошлым летом клубу предлагали 100 миллионов евро за де Йонга, но он отказался😱😱😱
Новость с пометкой «молния».
Главный футбольный инсайдер планеты у себя в твиттере процитировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.
«В прошлом году у нас на руках было предложение на 100 миллионов евро за Френки де Йонга... Но мы отказались его продавать.
Таких игроков продавать нельзя», - заявил президент OnzeTv3.
Напомним, все прошлое лето каталонцы пытались заставить Френки переподписать контракт с меньшей зарплатой, но голландец отказался от понижения оклада и остался в клубе.
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