FC BARCELONA
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Лапорта признался, что прошлым летом клубу предлагали 100 миллионов евро за де Йонга, но он отказался😱😱😱

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Новость с пометкой «молния».

Главный футбольный инсайдер планеты у себя в твиттере процитировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

«В прошлом году у нас на руках было предложение на 100 миллионов евро за Френки де Йонга... Но мы отказались его продавать.

Таких игроков продавать нельзя», - заявил президент OnzeTv3.

Напомним, все прошлое лето каталонцы пытались заставить Френки переподписать контракт с меньшей зарплатой, но голландец отказался от понижения оклада и остался в клубе.

3 комментария

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Marsel Bannerpilot
ага...а в этом уже за 120 не отдали
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Real_v_dushe
Лапорта - это невероятный лжец, как и все популисты. Но в бчк врать просто жизненно важно иначе бы он президентом бчк дважды не становился бы.
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