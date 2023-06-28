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🥰🥰🥰 Самое очаровательное видео дня. Рональд Араухо приобщает к спорту двухлетнюю дочку

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Папа плохому не научит.

В семье Рональда Араухо не пофилонишь, даже если тебе всего два года.

Несмотря на то, что защитник «Барселоны» сейчас в отпуске после напряженного сезона, он продолжает работать над своей формой. И теперь у него появился самый милый на свете компаньон.

Жена уругвайца Эбилейл Оливера выложила в свои соцсети очаровательное видео, на котором футболист учит свою маленькую дочку Айнтану, как нужно отжиматься.

Малышка очень старается, но пока у нее выходит далеко не так уверенно, как у папы, зато считать уже получается отлично.

Но ничего! У этой девчушки еще все впереди 🤗

2 комментария

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Vladimir Berezin
Наш топчик) 😁
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predMBAPPE
Будущая стена женской Барселоны)))
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