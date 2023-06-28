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Новый рычаг Лапорты? «Барселона» думает о продаже своего названия другой команде 🤯

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Сомнительная идея.

Всем давно известно, что «Барселона» переживает не лучший период своей истории — у каталонцев большие финансовые трудности, которые им оставило в наследство предыдущее руководство клуба.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта идет на всевозможные ухищрения, чтобы исправить эту ситуацию, и недавно ему поступило предложение, которое может значительно помочь клубу. Однако, как говорится, есть нюанс.

Как сообщает Лайя Тудель, журналистка Catalunya Radio, некий катарский клуб готов заплатить «Барсе» больше 100 миллионов евро за передачу названия команды. Каталонцы планируют изучить предложение и оценить, насколько это возможно с точки зрения законности и устава.

В последние месяцы Лапорта активно вел переговоры с катарцами и даже летал на Средний Восток, но предмет их обсуждений до сих пор неизвестен. Вполне вероятно, что речь могла идти и об этом безумном предложении.

Ну а что. Можно же просто переименоваться в B@rcelona и дело с концом 😁

14 комментариев

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Kostya Fomin
Это уже не рычаг, а стоп-кран какой-то
+3
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Никита Мальковский
Ответ predMBAPPE
Сейчас тебя обослут минусами)
за что? по с равнению с флагами ЛГБТ это мелочи ряльно
+1
0
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Александр Опёнышев
Кто из них Лапорта?
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MiNik
ба
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Alejandro_27
Интересно, что популист Лапорта говорил в 2015 году - Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз подверг критике нынешнее руководство клуба. На этот раз критика Лапорты касается экономических вопросов и желания испанского гранда продлить спонсорский контракт с катарской авиакомпанией Qatar Airways.

«Если в финансовых вопросах клуб не достигнет сбалансированности, то тогда они должны подать в отставку. Ситуация более чем тревожная. В данный момент “Барселона” в руках Катара. Они говорят, что получат лучший контракт в истории клуба, касающийся титульного спонсора, но в результате мы в руках этой компании. Конечно, Бартомеу подпишет то, о чём его попросят», — цитирует Лапорту Marca. После заключения контракта с Spotify -
«Это самая крупная сделка в истории клуба и одна из самых больших в мире. «Барса» вступает в новую эру, которая верна нашим истокам: Ла Масия, стиль игры, молодые таланты и т.д. И мы делаем это в компании главного спонсора клуба, Spotify, вы можете увидеть его на футболке». В 2023 году летит в Катар и заявляет как рад оказаться в Катаре.
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Yuriy Chistyakov
Лярд евро и мы готовы увидеть вместо Барселоны "ФК Каталуни"
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Эль Иберико
Передача названия? Что за дичь? я думал речь просто о пользовании названием, типа как брендом.
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predMBAPPE
Ответ Никита Мальковский
в такие трудные времена для Барсы продать своë название не стыдно вот только если деньги заплатят сразу
Сейчас тебя обослут минусами)
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predMBAPPE
Ответ Никита Мальковский
за что? по с равнению с флагами ЛГБТ это мелочи ряльно
За то что поддерживаешь хорошую идею и возможность в трудное для Барсы время)
+1
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Maksim1302
Ответ Kostya Fomin
Это уже не рычаг, а стоп-кран какой-то
Ракета 🚀 если быть точнее
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