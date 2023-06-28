14 комментариев

Сомнительная идея.

Всем давно известно, что «Барселона» переживает не лучший период своей истории — у каталонцев большие финансовые трудности, которые им оставило в наследство предыдущее руководство клуба.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта идет на всевозможные ухищрения, чтобы исправить эту ситуацию, и недавно ему поступило предложение, которое может значительно помочь клубу. Однако, как говорится, есть нюанс.

Как сообщает Лайя Тудель, журналистка Catalunya Radio, некий катарский клуб готов заплатить «Барсе» больше 100 миллионов евро за передачу названия команды. Каталонцы планируют изучить предложение и оценить, насколько это возможно с точки зрения законности и устава.

В последние месяцы Лапорта активно вел переговоры с катарцами и даже летал на Средний Восток, но предмет их обсуждений до сих пор неизвестен. Вполне вероятно, что речь могла идти и об этом безумном предложении.

Ну а что. Можно же просто переименоваться в B@rcelona и дело с концом 😁