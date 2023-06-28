14 комментариев

Новый рычаг Лапорты? «Барселона» думает о продаже своего названия другой команде 🤯
Сомнительная идея.
Всем давно известно, что «Барселона» переживает не лучший период своей истории — у каталонцев большие финансовые трудности, которые им оставило в наследство предыдущее руководство клуба.
Президент «блауграны» Жоан Лапорта идет на всевозможные ухищрения, чтобы исправить эту ситуацию, и недавно ему поступило предложение, которое может значительно помочь клубу. Однако, как говорится, есть нюанс.
Как сообщает Лайя Тудель, журналистка Catalunya Radio, некий катарский клуб готов заплатить «Барсе» больше 100 миллионов евро за передачу названия команды. Каталонцы планируют изучить предложение и оценить, насколько это возможно с точки зрения законности и устава.
В последние месяцы Лапорта активно вел переговоры с катарцами и даже летал на Средний Восток, но предмет их обсуждений до сих пор неизвестен. Вполне вероятно, что речь могла идти и об этом безумном предложении.
Ну а что. Можно же просто переименоваться в B@rcelona и дело с концом 😁
«Если в финансовых вопросах клуб не достигнет сбалансированности, то тогда они должны подать в отставку. Ситуация более чем тревожная. В данный момент “Барселона” в руках Катара. Они говорят, что получат лучший контракт в истории клуба, касающийся титульного спонсора, но в результате мы в руках этой компании. Конечно, Бартомеу подпишет то, о чём его попросят», — цитирует Лапорту Marca. После заключения контракта с Spotify -
«Это самая крупная сделка в истории клуба и одна из самых больших в мире. «Барса» вступает в новую эру, которая верна нашим истокам: Ла Масия, стиль игры, молодые таланты и т.д. И мы делаем это в компании главного спонсора клуба, Spotify, вы можете увидеть его на футболке». В 2023 году летит в Катар и заявляет как рад оказаться в Катаре.