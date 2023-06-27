Витор Роке, являющийся целью «Барселоны» на это лето, стал вторым самым результативным нападающим в бразильской Серии А.

18-летний Роке забил восемь мячей в 12 последних матчах (где сыграл больше 45 минут), а недавно отметился дублем в игре Копа Либертадорес против «Лимы».

Сейчас в бразильском высшем дивизионе только 32-летний Тикиньо Суарес забил больше голов (10), чем Роке.

Витор вполне может закончить сезон лучшим бомбардиром к декабрю – конечно, если до этого он не перейдет в «Барселону».

По сообщениям СМИ, «Барселона» уже достигла соглашения о подписании Роке этим летом, но каталонцам еще предстоит завершить сделку – и для этого необходимо продадать нескольких игроков.