Mundo Deportivo пишет, что Франк Кессиэ вскоре может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии.

Название заинтересованного клуба не указано, но известно, что предложение будет «очень щедрое».

Ивуарийцу сделают предложение уже в ближайшие дни. Полузащитник хочет остаться в «Барселоне», но он готов покинуть команду, если клуб не рассчитывает на него.

Также известно, что Кессиэ хотел бы поиграть в АПЛ или Бундеслиге.

«Барса» же хочет избавиться от футболиста, чтобы сократить расходы на заработную плату. Кроме того, клуб рассчитывает подписать на эту позицию Марцело Брозовича.