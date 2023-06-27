Кессиэ скоро может покинуть «Барсу». Ивуарийцу готовят «очень щедрое» предложение из Саудовской Аравии
Mundo Deportivo пишет, что Франк Кессиэ вскоре может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии.
Название заинтересованного клуба не указано, но известно, что предложение будет «очень щедрое».
Ивуарийцу сделают предложение уже в ближайшие дни. Полузащитник хочет остаться в «Барселоне», но он готов покинуть команду, если клуб не рассчитывает на него.
Также известно, что Кессиэ хотел бы поиграть в АПЛ или Бундеслиге.
«Барса» же хочет избавиться от футболиста, чтобы сократить расходы на заработную плату. Кроме того, клуб рассчитывает подписать на эту позицию Марцело Брозовича.
надо его продавать, и купить опорника, в итоге у Барсы будет Гави,Педри,Френки,Гюндо,Пабло и опорник. и это должно хватить, в случае чего можно и из молодежки вызвать благо там и правда интересных ребят хватает.