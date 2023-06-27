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Кессиэ скоро может покинуть «Барсу». Ивуарийцу готовят «очень щедрое» предложение из Саудовской Аравии

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Mundo Deportivo пишет, что Франк Кессиэ вскоре может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии.

Название заинтересованного клуба не указано, но известно, что предложение будет «очень щедрое».

Transfer news and rumours LIVE: Barcelona could sell Kessie to Tottenham | Goal.com UK

Ивуарийцу сделают предложение уже в ближайшие дни. Полузащитник хочет остаться в «Барселоне», но он готов покинуть команду, если клуб не рассчитывает на него.

Также известно, что Кессиэ хотел бы поиграть в АПЛ или Бундеслиге.

«Барса» же хочет избавиться от футболиста, чтобы сократить расходы на заработную плату. Кроме того, клуб рассчитывает подписать на эту позицию Марцело Брозовича.

6 комментариев

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Marakana
Мундо депортиво верить, себя не уважать
+4
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Серж Ск
50 млн за отличного полузащитника для саудитов - копейки, давайте, берите! )
+1
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TAGAY
его игры за Милан не смотрел, ибо нет на это времени. но по Барсе отмечу его умение открываться в атаке, но в остальном вообще не впечатлил, мало того что он мастерством и работоспособностью не блещет так еще и очень медленный, серииа по стилистике очень подходит Кессиэ но в лалиге и в АПЛ ему делать нечего, тут техника и быстрота принятие решений играют большую роль а Кессиэ в этом плане слабоват. когда был Бус и Кессиэ одновременно Барса уже центр не могла выиграть даже у середняка ибо очень медленные, + Кессиэ не так хорош в командном контроле мяча. сила его открывание в свободных зон, в этом плане он и правда впечатлил, если бы Френки тот же умел этого то был бы бесценным кадром.
надо его продавать, и купить опорника, в итоге у Барсы будет Гави,Педри,Френки,Гюндо,Пабло и опорник. и это должно хватить, в случае чего можно и из молодежки вызвать благо там и правда интересных ребят хватает.
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Sss Qqq
Ждём трансфер за 5 млн как обычно это и бывает у барсы
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