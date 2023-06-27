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У «Барсы» проблемы с финансами. Все настолько серьезно, что клуб готов продать Де Йонга

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«Барселона» не исключает возможности продажи Френки де Йонга этим летом, сообщает авторитетный Ашраф Бен Аяд.

Клуб находится в тяжелом финансовом положении и вынужден продавать игроков, чтобы зарегистрировать новых и избежать финансовых санкций.

Таким образом, «Барселона» готова продать некоторых из звезд уже этим летом, включая даже Френки де Йонга, если за него предложат крупную сумму.

Однако Френки ясно дал понять, что не хочет покидать «Барсу», и отказывается вести переговоры – так же было и прошлым летом, когда им интересовались Тен Хаг и «Ман Юнайтед».

Де Йонг провел отличный сезон-2022/23 и Хави полностью на него рассчитывает. Так что еще предстоит выяснить, насколько сильны намерения руководства «Барсы» продать Френки.

FC Barcelona Get To Work On Frenkie De Jong Contract Renewal: Reports

4 комментария

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Вячеслав Новиков
Опять начинает старая песня о главном, не надоело?
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& Co1366
Чешуя, Френки не уйдет и он нужен Барсе в игровом плане!
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Ramal Ali
Смысл покупать новых если приходится продавать сильных из старых игроков ??? Думаю это утка
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Alexander Sragovich
У Барсы нет денег - это основная причина. На Фрэнки можно сэкономить порядка 120-130 лямов включая его непомерную зарплату.
На ход игры он в основном мало влияет. Если опускается в защиту, то без особой пользы. В нападении так же не приносит никакой остроты. Если найдется игрок с хорошим пасом вместо него, большого проседания команды не будет. Он не ключевой игрок. При лучшем финансовом состоянии конечно не было бы речи о продаже, но Барсе нужен нападающий, правый защитник и замена Бусе.
Так что за 80+ по моему стоит продавать
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