У «Барсы» проблемы с финансами. Все настолько серьезно, что клуб готов продать Де Йонга
«Барселона» не исключает возможности продажи Френки де Йонга этим летом, сообщает авторитетный Ашраф Бен Аяд.
Клуб находится в тяжелом финансовом положении и вынужден продавать игроков, чтобы зарегистрировать новых и избежать финансовых санкций.
Таким образом, «Барселона» готова продать некоторых из звезд уже этим летом, включая даже Френки де Йонга, если за него предложат крупную сумму.
Однако Френки ясно дал понять, что не хочет покидать «Барсу», и отказывается вести переговоры – так же было и прошлым летом, когда им интересовались Тен Хаг и «Ман Юнайтед».
Де Йонг провел отличный сезон-2022/23 и Хави полностью на него рассчитывает. Так что еще предстоит выяснить, насколько сильны намерения руководства «Барсы» продать Френки.
На ход игры он в основном мало влияет. Если опускается в защиту, то без особой пользы. В нападении так же не приносит никакой остроты. Если найдется игрок с хорошим пасом вместо него, большого проседания команды не будет. Он не ключевой игрок. При лучшем финансовом состоянии конечно не было бы речи о продаже, но Барсе нужен нападающий, правый защитник и замена Бусе.
Так что за 80+ по моему стоит продавать