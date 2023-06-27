«Барселона» не исключает возможности продажи Френки де Йонга этим летом, сообщает авторитетный Ашраф Бен Аяд.

Клуб находится в тяжелом финансовом положении и вынужден продавать игроков, чтобы зарегистрировать новых и избежать финансовых санкций.

Таким образом, «Барселона» готова продать некоторых из звезд уже этим летом, включая даже Френки де Йонга, если за него предложат крупную сумму.

Однако Френки ясно дал понять, что не хочет покидать «Барсу», и отказывается вести переговоры – так же было и прошлым летом, когда им интересовались Тен Хаг и «Ман Юнайтед».

Де Йонг провел отличный сезон-2022/23 и Хави полностью на него рассчитывает. Так что еще предстоит выяснить, насколько сильны намерения руководства «Барсы» продать Френки.