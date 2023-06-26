Франк Кессиэ был замечен в Абиджане, столице Кот-д'Ивуара, в футболке мюнхенской «Баварии».

А эти шорты... Они действительно выглядят как шорты "Реала"! Что происходит?

Кажется, что мы не должны подвергать сомнению приверженность ивуарийца. На футболке, есть фамилия Шупо-Мотинга. Нападающий «Баварии» родом из Камеруна и за свою карьеру несколько раз играл против Кессиэ — может быть, однажды они просто поменялись футболками.

Что касается шорт, то это может быть просто экипировка сборной Кот-д'Ивуара, особенно учитывая, что у Кессиэ номер 8.

Сообщается, что «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника этим летом.