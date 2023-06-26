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Кессиэ был замечен в футболке «Баварии» и шортах, похожих на форму «Реала». Как так?

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Франк Кессиэ был замечен в Абиджане, столице Кот-д'Ивуара, в футболке мюнхенской «Баварии».

А эти шорты... Они действительно выглядят как шорты "Реала"! Что происходит?

Кажется, что мы не должны подвергать сомнению приверженность ивуарийца. На футболке, есть фамилия Шупо-Мотинга. Нападающий «Баварии» родом из Камеруна и за свою карьеру несколько раз играл против Кессиэ — может быть, однажды они просто поменялись футболками.

Что касается шорт, то это может быть просто экипировка сборной Кот-д'Ивуара, особенно учитывая, что у Кессиэ номер 8.

Сообщается, что «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника этим летом.

3 комментария

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TJ tigra
Да пожалуйста. Хоть в реал, хоть в баварию. Хоть бы, хоть бы.
+3
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+3
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Александр Опёнышев
Это шорты какой-то баскетбольной команды, вы больные шоль
0
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Вячеслав Новиков
Забирайте
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