Некоторые фанаты «Реала» на самом деле считают, что «Барселона» сделала плохой бизнес, подписав Илкая Гюндогана в качестве свободного агента.Вот как они объясняют свою точку зрения.

💭 «При всем уважении к Гюндогану, но я не вижу в этом хорошего подписания для «Барсы». Им нужны игроки на других позициях, а он ненамного лучше Де Йонга или Педри.

💭 «Не понимаю, почему болельщики «Барсы» рады подписанию 32-летнего футболиста».

💭 «Беллингему 19 лет, Гюндогану 32 года, и он всегда был тенью Крооса, пока не ушел из сборной».

💭 «Через 3 года Гюндоган в Саудовской Аравии, а Беллингем поднимает трофей Лиги чемпионов».

💭 «Гюндоган не выбил бы из старта ни одного из игроков на картинке: