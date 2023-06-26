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«Почему они рады подписанию 32-летнего футболиста»»: что фаны «Реала» говорят о переходе Гюндогана в «Барсу»

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Некоторые фанаты «Реала» на самом деле считают, что «Барселона» сделала плохой бизнес, подписав Илкая Гюндогана в качестве свободного агента.Вот как они объясняют свою точку зрения.

💭 «При всем уважении к Гюндогану, но я не вижу в этом хорошего подписания для «Барсы». Им нужны игроки на других позициях, а он ненамного лучше Де Йонга или Педри.

💭 «Не понимаю, почему болельщики «Барсы» рады подписанию 32-летнего футболиста».

💭 «Беллингему 19 лет, Гюндогану 32 года, и он всегда был тенью Крооса, пока не ушел из сборной».

💭 «Через 3 года Гюндоган в Саудовской Аравии, а Беллингем поднимает трофей Лиги чемпионов».

💭 «Гюндоган не выбил бы из старта ни одного из игроков на картинке:

3 комментария

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Bob Ganiev
можно как-то блокировать таких авторов? лента из г-а
+4
0
+4
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Ansu Fati
Мороз, у тебя не все дома?)) ты думаешь нас, фанатов Барселоны, хоть капельку интересует мнение недалеких фанатов Реала?))
0
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