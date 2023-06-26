«Барселона» сделала свое первое предложение по Дани Парехо, по словам очень надежного Жерара Ромеро.

«Блауграна» предложила Парехо годичный контракт с опцией еще на год. Но полузащитник просит двухлетний контракт.

Ромеро утверждает, что Хави уже говорил с Парехо о переходе в «Барселону».

Если «Барса» сможет подписать 34-летнего футболиста бесплатно, они будут настаивать на подписании Ориола Ромеу примерно за 5 миллионов евро. Источник рассчитывает, что Хави подпишет обоих полузащитников вместо Серхио Бускетса.

Ромеу — мощный полузащитник, 31-летний футболист имеет корни в «Барселоне», закончив «Ла Масию» в 2009 году.