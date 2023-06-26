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«Барса» делает предложение по Парехо и заинтересована в одном бывшем игроке в качестве запасного

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«Барселона» сделала свое первое предложение по Дани Парехо, по словам очень надежного Жерара Ромеро.

«Блауграна» предложила Парехо годичный контракт с опцией еще на год. Но полузащитник просит двухлетний контракт.

Ромеро утверждает, что Хави уже говорил с Парехо о переходе в «Барселону».

Если «Барса» сможет подписать 34-летнего футболиста бесплатно, они будут настаивать на подписании Ориола Ромеу примерно за 5 миллионов евро. Источник рассчитывает, что Хави подпишет обоих полузащитников вместо Серхио Бускетса.

Ромеу — мощный полузащитник, 31-летний футболист имеет корни в «Барселоне», закончив «Ла Масию» в 2009 году.

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
Зачем, обычные середняки, если совсем дела плохо, то лучше наиграть из академии
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Даня Ващенко
Когда уже Барса уделит внимание молодежи
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Dinar Ibragimov
Типичный Лапорта, несколько месяцев лить в уши хомячкам о Субименди, Киммихе или Невеше, чтобы подписать в итоге середняка или пенсионера
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predMBAPPE
Ответ Вячеслав Новиков
Зачем, обычные середняки, если совсем дела плохо, то лучше наиграть из академии
Они знают как вскрывать середняков, тех самых где теряли часто очки
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Темирлан Шаваев
Ответ Вячеслав Новиков
Зачем, обычные середняки, если совсем дела плохо, то лучше наиграть из академии
Не назвал бы Парехо середняком, в свои годы он был одним из лучших, даже сейчас от него будет много пользы.
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