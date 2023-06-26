«Барселона» официально объявила о переходе Илкая Гюндогана.

Немецкий полузащитник присоединится к клубу в качестве свободного агента. Контракт заключен по схеме 2+1. «Барселона» установила сумму отступных в размере € 400 млн.

Гюндоган будет получать около € 6 млн евро.

Фанаты едины во мнении.

💭 «Отлично, нам нужно больше игроков в команде».

💭 «Добро пожаловать в лучший клуб мира».

💭 «Мне нравится пункт с размером отступных».

💭 «Мадриду конец».

💭 «Пожалуйста, верните Неймара».

💭 «Я счастлив».

💭 «Мы, «Барселона», умный клуб. Берем бесплатно и продаем за 4 млрд».

💭 «Отличные новости».