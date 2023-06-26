🎉 «Мадриду конец». Реакция фанатов «Барселоны» на трансфер Гюндогана
«Барселона» официально объявила о переходе Илкая Гюндогана.
Немецкий полузащитник присоединится к клубу в качестве свободного агента. Контракт заключен по схеме 2+1. «Барселона» установила сумму отступных в размере € 400 млн.
Гюндоган будет получать около € 6 млн евро.
Фанаты едины во мнении.
💭 «Отлично, нам нужно больше игроков в команде».
💭 «Добро пожаловать в лучший клуб мира».
💭 «Мне нравится пункт с размером отступных».
💭 «Мадриду конец».
💭 «Пожалуйста, верните Неймара».
💭 «Я счастлив».
💭 «Мы, «Барселона», умный клуб. Берем бесплатно и продаем за 4 млрд».
💭 «Отличные новости».
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