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🎉 «Мадриду конец». Реакция фанатов «Барселоны» на трансфер Гюндогана

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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

«Барселона» официально объявила о переходе Илкая Гюндогана.

Немецкий полузащитник присоединится к клубу в качестве свободного агента. Контракт заключен по схеме 2+1. «Барселона» установила сумму отступных в размере € 400 млн.

Гюндоган будет получать около € 6 млн евро.

Gundogan firma su contrato con el Barça: cobrará 9 millones

Фанаты едины во мнении.

💭 «Отлично, нам нужно больше игроков в команде».

💭 «Добро пожаловать в лучший клуб мира».

💭 «Мне нравится пункт с размером отступных».

💭 «Мадриду конец».

💭 «Пожалуйста, верните Неймара».

💭 «Я счастлив».

💭 «Мы, «Барселона», умный клуб. Берем бесплатно и продаем за 4 млрд».

💭 «Отличные новости».

3 комментария

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yulay
Ответ Сурхай Лукманов
напоминаю баночник Кессье получает 8 млн евро в год
баночник Кэссье пришел свободным агентом, которого можно продать.
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Никита Мальковский
Ответ Сурхай Лукманов
напоминаю баночник Кессье получает 8 млн евро в год
6,5
0
0
0
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