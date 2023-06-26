FC BARCELONA
Блог

«Барселона» готова предложить Гюндогану пять вакантных номеров

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Илкай Гюндоган играл под «8» номером на протяжении семи лет в «Манчестер Сити» и пяти лет в «Боруссии». В «Барселоне» «восьмерка» принадлежит Педри, но есть несколько свободных номеров, которые клуб мог бы предложить новому полузащитнику.

«5» - Серджи Бускетс сделал этот номер легендарным за время своего пребывания в «Барсе».

«12» - остается вакантным после ухода Мартина Брейтуэйта.

«16» - освободил Миралем Пьянич.

«18» - бывший номер Жорди Альбы тоже доступен.

«25» - с тех пор, как Обамеянг перешел в «Челси» номер свободен.

Кроме того, «2» и «3» номера тоже вакантны, но клуб, скорее всего предложит их новому защитнику и Алексу Бальде.

Какой номер возьмет Гюндоган? Пишите в комментариях

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Номер Буси был бы знаковым
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Пятёрку!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
Ответ wmfrxwf5rq
Его надо закрепить за Бускетсом. Пусть берёт любой кроме 5
нельзя в Испании закреплять номера. Там с 1 по 25 должна быть заявка основы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Ответ Hella black
Номер Буси был бы знаковым
и Пуйоля. не забываем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Subhan Jafarov
5
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dowlet Gandymow
номер Пола Скоулза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashad Yusubov
Ответ Subhan Jafarov
5
12 ЛУЧШИЙ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий