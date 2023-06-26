8 комментариев

«Барселона» готова предложить Гюндогану пять вакантных номеров
Илкай Гюндоган играл под «8» номером на протяжении семи лет в «Манчестер Сити» и пяти лет в «Боруссии». В «Барселоне» «восьмерка» принадлежит Педри, но есть несколько свободных номеров, которые клуб мог бы предложить новому полузащитнику.
«5» - Серджи Бускетс сделал этот номер легендарным за время своего пребывания в «Барсе».
«12» - остается вакантным после ухода Мартина Брейтуэйта.
«16» - освободил Миралем Пьянич.
«18» - бывший номер Жорди Альбы тоже доступен.
«25» - с тех пор, как Обамеянг перешел в «Челси» номер свободен.
Кроме того, «2» и «3» номера тоже вакантны, но клуб, скорее всего предложит их новому защитнику и Алексу Бальде.
Какой номер возьмет Гюндоган? Пишите в комментариях
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