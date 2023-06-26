8 комментариев

Илкай Гюндоган играл под «8» номером на протяжении семи лет в «Манчестер Сити» и пяти лет в «Боруссии». В «Барселоне» «восьмерка» принадлежит Педри, но есть несколько свободных номеров, которые клуб мог бы предложить новому полузащитнику.

«5» - Серджи Бускетс сделал этот номер легендарным за время своего пребывания в «Барсе».

«12» - остается вакантным после ухода Мартина Брейтуэйта.

«16» - освободил Миралем Пьянич.

«18» - бывший номер Жорди Альбы тоже доступен.

«25» - с тех пор, как Обамеянг перешел в «Челси» номер свободен.

Кроме того, «2» и «3» номера тоже вакантны, но клуб, скорее всего предложит их новому защитнику и Алексу Бальде.

Какой номер возьмет Гюндоган? Пишите в комментариях