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Чем Деку поможет «Барсе»? Приходил в одной роли – сейчас будет выполнять другие задачи

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В недавнем отчете Diario Sport испанский журналист Хоаким Пьера объяснил важность роли Деко в «Барселоне».

Изначально, когда Деку был принят на работу, его рассматривали в основном как замену Йорди Кройффу, который объявил о решении покинуть «Камп Ноу» этим летом.

Многие также предполагали, что он будет служить правой рукой Матеу Алемани.

Однако, по словам Пьера, Деку отводится более важная роль в руководстве «Барсы». Похоже, что он будет главным человеком в спортивном отделе.

Possible signing for Barça? Meeting between Deco and a 'jewel' from Leverkusen

У него большие связи в южноамериканском футболе, и в прошлом он помог каталонцам заполучить нескольких игроков.

Таким образом, он будет принимать все решения о подписании игроков после консультаций с Хави, а Алемани займется переговорным процессом.

2 комментария

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predMBAPPE
Поможет хорошими подписаниями, устроит кризис плохими подписаниями, а будут подписания хорошими или плохими покажет время)))
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