В недавнем отчете Diario Sport испанский журналист Хоаким Пьера объяснил важность роли Деко в «Барселоне».

Изначально, когда Деку был принят на работу, его рассматривали в основном как замену Йорди Кройффу, который объявил о решении покинуть «Камп Ноу» этим летом.

Многие также предполагали, что он будет служить правой рукой Матеу Алемани.

Однако, по словам Пьера, Деку отводится более важная роль в руководстве «Барсы». Похоже, что он будет главным человеком в спортивном отделе.

У него большие связи в южноамериканском футболе, и в прошлом он помог каталонцам заполучить нескольких игроков.

Таким образом, он будет принимать все решения о подписании игроков после консультаций с Хави, а Алемани займется переговорным процессом.