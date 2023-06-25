Витор Роке забил очередой мяч за «Атлетико Паранаэнсе» – в этот раз против «Коринтианса».

18-летний бразилец увеличил свой бомбардирский счет до 12 голов в 26 матчах этого сезона. Он также отдал 5 голевых передач. 12+5 в 27 играх – внушительные цифры для 18 лет, не так ли?

Кроме того, Роке забил 6 мячей на чемпионате Южной Америки U20 в начале 2023 года. Ожидается, что нападающий очень скоро подпишет контракт с «Барселоной». Каталонцы работают над регистрацией игрока, чтобы он стал доступен уже этим летом.

«Барса» заплатит за нападающего 35 млн евро плюс 10 млн евро бонусами.