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Он снова забил. У 18-летнего новичка «Барсы» мощная статистика – так сколько каталонцы заплатят за него?⚽⚽⚽

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Витор Роке забил очередой мяч за «Атлетико Паранаэнсе» – в этот раз против «Коринтианса».

18-летний бразилец увеличил свой бомбардирский счет до 12 голов в 26 матчах этого сезона. Он также отдал 5 голевых передач. 12+5 в 27 играх – внушительные цифры для 18 лет, не так ли?

Кроме того, Роке забил 6 мячей на чемпионате Южной Америки U20 в начале 2023 года. Ожидается, что нападающий очень скоро подпишет контракт с «Барселоной». Каталонцы работают над регистрацией игрока, чтобы он стал доступен уже этим летом.

«Барса» заплатит за нападающего 35 млн евро плюс 10 млн евро бонусами.

Barcelona: Barcelona close to signing Vitor Roque for January arrival | Marca

3 комментария

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Vlad
Хорошая новость
+2
0
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Вячеслав Новиков
Очень ждём
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0
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Эх,слаб он.Я во дворе вообще без 10 голов за матч не уходил)
0
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