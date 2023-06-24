Долгожданное чемпионство в Ла Лиге было не единственным триумфом "Барселоны" в этом сезоне.

Помимо команды Хави, чемпионом Испании также стала женская команда каталонцев.

Кроме того, команды «Барселоны» по хоккею на роликах, гандболу и баскетболу тоже выиграли свои лиги в этом сезоне.

Вишенкой на торте стал триумф каталонцев в футзале.

Таким образом, «Барселона» завершила исторический секстет, в котором все старшие клубы стали чемпионами, чего раньше никогда не случалось.