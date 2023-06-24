FC BARCELONA
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У «Барсы» новое историческое достижение – такое вряд ли кому-то удастся повторить

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Долгожданное чемпионство в Ла Лиге было не единственным триумфом "Барселоны" в этом сезоне.

Помимо команды Хави, чемпионом Испании также стала женская команда каталонцев.

Кроме того, команды «Барселоны» по хоккею на роликах, гандболу и баскетболу тоже выиграли свои лиги в этом сезоне.

Вишенкой на торте стал триумф каталонцев в футзале.

Таким образом, «Барселона» завершила исторический секстет, в котором все старшие клубы стали чемпионами, чего раньше никогда не случалось.

4 комментария

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ЧИКО
Великолепно!!! поздравляю Барселону с успехом и желаю в следующем году продолжить триумф….. Здесь-же хочу отметить, что сегодня Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Хочу поздравить этого великого спортсмена и прекрасного человека с днём рождения и поблагодарить за полученное удовольствие в течении многих лет. Уверен и в Америке он скажет своё слово…..
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predMBAPPE
Мадрид за 14 раз так и не добрался до требла в это время Барса оформляет "Сексобл"))) 😎👍🏻💪🏻
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Hella black
Синие-гранатовый триумф ☝🏼 💙❤️
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KendrickistheKing!
Ответ predMBAPPE
Мадрид за 14 раз так и не добрался до требла в это время Барса оформляет "Сексобл"))) 😎👍🏻💪🏻
Хоть и футбольный термин, но секступл
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