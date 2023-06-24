Вот как обстоят дела у «Барсы» за неделю до открытия летнего трансферного окна.

Придут:

Иниго Мартинес - 90%. Соглашение было заключено давно, опытный центральный защитник должен был прибыть в команду в качестве свободного агента. Осталось только его зарегистрировать.

Витор Роке - 85%. «Барселона» готова завершить сделку по подписанию контракта с 18-летним вундеркиндом нападающим за 35 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде надбавок. Ничто не должно мешать переезду.

Илкай Гюндоган - 80%. «Барса» достигла полного соглашения с 32-летним звездным полузащитником. Сейчас они работают над тем, чтобы зарегистрировать его.

Арда Гюлер - 35%. Каталонцы внимательно следят за ситуацией с турецким суперталантом.

Жоао Канселу - 30%. Хотя «сине-гранатовые» считаются фаворитами на получение португальского крайнего защитника, клуб еще не начал двигаться к сделке. Не исключено, что «Барса» вообще откажется от подписания каких-либо правых защитников.

Мартин Зубименди — 20%. Один из ключевых игроков «Реал Сосьедада», по-видимому, остается лучшим выбором Хави на позицию опорного полузащитника.

Марсело Брозович - 15%. Хорватский полузащитник уже некоторое время находится в шорт-листе «Барсы».

Джошуа Киммих - 10%. Говорят, что и «Барса», и игрок готовы настаивать на переезде. Однако мюнхенская «Бавария» не желает вести переговоры, и пока что мы получили только публичные заявления «блауграны» об их интересе к 28-летнему игроку.

Уйдут:

Клеман Лангле - 70%. Переговоры между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» продолжаются. Ожидается, что француз окончательно уйдет.

Самуэль Умтити — 65%. «Барса» продолжает искать новый клуб для 29-летнего футболиста. Они надеются продать его уже в ближайшие дни.

Сержиньо Дест - 65%. Этим летом американский крайний защитник наверняка покинет сине-гранатовых; однако его следующий пункт назначения пока остается загадкой.

Франк Кессиэ - 45%. Ивуариец намерен остаться в «Барсе». Однако, если из Премьер-лиги поступит хорошее предложение, игрок рассмотрит вопрос о своем уходе.

Эзе Абде - 35%. «Барселона» может рассмотреть возможность продажи 21-летнего футболиста команде Премьер-лиги за хорошую плату.

Серджи Роберто - 10%. Саудовская Аравия проявляет небольшой интерес к 31-летнему футболисту. Игрок хочет остаться.