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Стало известно, когда «Барселона» официально объявит о трансфере Гюндогана

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Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» и Илкай Гюндоган подписали контракт по схеме «2+1». Если главный инсайдер в мире футбола подтвердил трансфер, фанатам каталонцам можно начать ждать официальное заявление клубы.

Но надолго ли затянется это ожидание?

«Барселона» объявит о подписании немецкого полузащитника на следующей неделе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «блауграна» работает над финальными деталями, связанными с регистрацией новичка. При этом клуб дал Илкаю гарантии трансфера. Романо также писал, что каталонцы получили разрешение на регистрацию Гюндогана.

Mundo Deportivo добавляет, что отступные за немца составят 500 млн евро, в «Барсе» он будет получать примерно 10 млн евро в год, он займет 7-8 место в списке самых высокооплачиваемых игроков «блауграны».

В недавно завершившемся сезоне Илкай провел за «Ман Сити» 51 матч во всех соревнованиях, немец записал на свой счет 11 голов и 7 ассистов.

Ждете официальное объявление о трансфере Гюндогана?

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