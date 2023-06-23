FC BARCELONA
Блог

«Барса» может подписать многообещающего нигерийского полузащитника. Парню 17 лет

Барселона Б Барселона Б
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Педро Педро
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По данным издания Mundo Deportivo, «Барселона» может подписать нигерийского полузащитника Ибрагима Осени. 17-летний футболист пройдет просмотр в «блаугране» и «Вильярреале», утверждает источник.

Ранее он тренировался с «Леванте» и «Леганесом». По информации Mundo Deportivo, Ибрагим занимался в филиале «Барсы» в нигерийском Лагосе. У юноши даже есть фото с экс-игроком «блауграны» – Педро.

Молодой полузащитник способен играть на двух флангах. Если игрок понравится «Барсе», он присоединится к клубу бесплатно.

Ранее каталонцы подписали сенегальского защитника Микаила Файе, юноша проведет предсезонку с первой командой.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
ещё один молодой не кому не известный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий