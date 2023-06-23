По данным издания Mundo Deportivo, «Барселона» может подписать нигерийского полузащитника Ибрагима Осени. 17-летний футболист пройдет просмотр в «блаугране» и «Вильярреале», утверждает источник.

Ранее он тренировался с «Леванте» и «Леганесом». По информации Mundo Deportivo, Ибрагим занимался в филиале «Барсы» в нигерийском Лагосе. У юноши даже есть фото с экс-игроком «блауграны» – Педро.

Молодой полузащитник способен играть на двух флангах. Если игрок понравится «Барсе», он присоединится к клубу бесплатно.

Ранее каталонцы подписали сенегальского защитника Микаила Файе, юноша проведет предсезонку с первой командой.