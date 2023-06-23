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Бывший менеджер «Барсы» возглавит «Интер Майами» — он тренировал Месси, Бускетса и Альбу

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По сообщению Marca, новым главным тренером «Интер Майами» станет Херардо «Тата» Мартино.

Принадлежащая Дэвиду Бекхэму франшиза достигла соглашения с аргентинским менеджером.

Приход Лео Месси сыграл важную роль в выборе менеджера клуба. Тата Мартино руководил «Барселоной» с 2013 по 2014 год и Аргентиной с 2014 по 2016 год.

И Серхио Бускетс, и Жорди Альба могут подписать контракт с «Интер Майами» этим летом. 60-летний футболист тренировал обоих игроков в сезоне 2013/14.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании только в сезоне 2013/14, заняв 2-е место в Ла Лиге и вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Интер Майами" в настоящее время находится в нижней части своей группы МЛС после разочаровывающего начала сезона под руководством Фила Невилла.

3 комментария

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Игорь Климов
И опять будет тренировать, но уже в Интер Майами - Месси и Бускетса, а, возможно, в скором времени и Альбу.
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Jedemdasseine
Ответ Игорь Климов
И опять будет тренировать, но уже в Интер Майами - Месси и Бускетса, а, возможно, в скором времени и Альбу.
Бускетс уже там?
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Jedemdasseine
Ответ Jedemdasseine
Бускетс уже там?
Да, только что на MD новость прочитал
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