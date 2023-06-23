По сообщению Marca, новым главным тренером «Интер Майами» станет Херардо «Тата» Мартино.

Принадлежащая Дэвиду Бекхэму франшиза достигла соглашения с аргентинским менеджером.

Приход Лео Месси сыграл важную роль в выборе менеджера клуба. Тата Мартино руководил «Барселоной» с 2013 по 2014 год и Аргентиной с 2014 по 2016 год.

И Серхио Бускетс, и Жорди Альба могут подписать контракт с «Интер Майами» этим летом. 60-летний футболист тренировал обоих игроков в сезоне 2013/14.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании только в сезоне 2013/14, заняв 2-е место в Ла Лиге и вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Интер Майами" в настоящее время находится в нижней части своей группы МЛС после разочаровывающего начала сезона под руководством Фила Невилла.