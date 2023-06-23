Пока все ждут официального объявления о переходе Илкая Гюндогана в «Барселону», мы решили вспомнить, что полузащитник говорил о Хави.

В интервью Marca еще в 2017 году немец признался, что является его поклонником.

«Я обожал Хави, он был моим образцом для подражания, и я всегда смотрел на него, когда мог.

Он был мастером игры, за которым можно было наблюдать вечно. То, как он играл с [Андресом] Иньестой и [Лионелем] Месси в «Барселоне»… Мне очень нравилось наблюдать за этой командой и особенно за Хави».

Теперь, когда переход Гюндогана в «Барселону» неизбежен, он лучше узнает свой образец для подражания.