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«Я обожал его»: слова Гюндогана о Хави в 2017 году

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Пока все ждут официального объявления о переходе Илкая Гюндогана в «Барселону», мы решили вспомнить, что полузащитник говорил о Хави.

В интервью Marca еще в 2017 году немец признался, что является его поклонником.

«Я обожал Хави, он был моим образцом для подражания, и я всегда смотрел на него, когда мог.

Он был мастером игры, за которым можно было наблюдать вечно. То, как он играл с [Андресом] Иньестой и [Лионелем] Месси в «Барселоне»… Мне очень нравилось наблюдать за этой командой и особенно за Хави».

Теперь, когда переход Гюндогана в «Барселону» неизбежен, он лучше узнает свой образец для подражания.

1 комментарий

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Ramil Usmanov
Все поклонники Барсы и сборной Испании, и не только, восхищались Хави - футболистом. Верим, что будем восхищаться, как тренером! Первые шаги уже сделаны.
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