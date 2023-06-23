Неделю назад «Барселона» представила домашнюю форму сезона 2023/24.

Теперь болельщики ждут подтверждения второго и третьего комплектов. Специализированный портал Footy Headlines выложил изображения предполагаемой третьей футболки команды. Форма выполнена в голубом цвете и напоминает ту, что была в сезоне 2017/18.

На футболке можно увидеть печатный рисунок с оттенками синего и алого на бирюзовом фоне, синюю и алую окантовку на рукавах и два треугольника этих цветов около горловины.

Как вам дизайн?