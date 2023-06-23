В сети завирусился третий комплект формы «Барселоны» на сезон 2023/24
Неделю назад «Барселона» представила домашнюю форму сезона 2023/24.
Теперь болельщики ждут подтверждения второго и третьего комплектов. Специализированный портал Footy Headlines выложил изображения предполагаемой третьей футболки команды. Форма выполнена в голубом цвете и напоминает ту, что была в сезоне 2017/18.
На футболке можно увидеть печатный рисунок с оттенками синего и алого на бирюзовом фоне, синюю и алую окантовку на рукавах и два треугольника этих цветов около горловины.
Как вам дизайн?
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