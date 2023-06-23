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В сети завирусился третий комплект формы «Барселоны» на сезон 2023/24

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Неделю назад «Барселона» представила домашнюю форму сезона 2023/24.

Теперь болельщики ждут подтверждения второго и третьего комплектов. Специализированный портал Footy Headlines выложил изображения предполагаемой третьей футболки команды. Форма выполнена в голубом цвете и напоминает ту, что была в сезоне 2017/18.

На футболке можно увидеть печатный рисунок с оттенками синего и алого на бирюзовом фоне, синюю и алую окантовку на рукавах и два треугольника этих цветов около горловины.

Как вам дизайн?

4 комментария

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Alexlagodny
Годится 👍🏻
+2
-1
+1
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predMBAPPE
Ответ Евсей Пролеткин
ФОРМУ БЕЗПЛАТНО ШЬЮТ?
Нет, беСплатно)
+1
0
+1
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Евсей Пролеткин
ФОРМУ БЕЗПЛАТНО ШЬЮТ?
0
0
0
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