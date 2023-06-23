FC BARCELONA
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🇺🇸 «Все из-за политики. Американская концепция спорта намного лучше, чем европейская». Жерар Пике недоволен реалиями европейского футбола

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Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике посетовал на сложившуюся ситуацию в европейском футболе.

Футболист признался, что считает американскую концепцию более справедливой, приведя в пример НБА.

«Мы давно ждем честной игры на европейской арене, но по политическим причинам ее нет. Теперь такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют огромное преимущество по уже известным нам причинам…

«Барселоне» и «Реалу», принадлежащим народу, будет все труднее конкурировать в Европе.

Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем европейская. В НБА есть 30 франшиз, и все они двигаются в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», – заявил Жерар Пике.

Согласны?

7 комментариев

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Тухель
Вроде же умный мужик, но несет откровенно пропагандистский бред. В реалиях НБА и Барселоны и РМ тоже не будет. Зарплаты в Барсе и РМ были самыми высокими во всем мировом футболе кучу лет, а как это прекратилось, то футбол все стал плохим. Что же не ныл, когда в Барсе получал огромные деньги и играл в сборной мира купленной за огромные деньги?
+3
0
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СергейЧ
Так НБА одна организация, а в еврофутболе каждый клуб отдельная организация.
+3
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Сергей Доплер
Пока не выровняют команды по зарплате (без фокусов от спонсорства) будут вечные Чемпионаты Баварии. Мечтой болельщиков нетоповых клубов будут не талантливые игроки или тренеры в составе команд, а желание, чтобы их скорее купил какой-нибудь шейх.
И чего это я про "будут"? Это уже есть.
+1
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mishok88
То есть, когда народные Реал и Барса скупали всех лучших игроков мир, всё было нормально?)
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drontstyle
Ответ Zlatan
Американская концепция хуже, что заметно по футболу, где они ничего путного создать не могут Другое дело, что ограничивать денежных мешков Европе стоило и очень-очень давно
Однако в самых востребованных за последние 50 лет на территории СА видах, лиги из СА самые сильные - бейсбол, хоккей, американский футбол (притом даже две лиги - NFL и CFL), баскетбол, лакросс. Сейчас спрос на футбол растёт (именно как на массовое развлечение), но это не особо давний тренд, а значит надо смотреть что будет через лет хотя бы 30-40. Не удивлюсь, если MLS превратится в самую мощную лигу
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Андрей Балабаев
Ответ Тухель
Вроде же умный мужик, но несет откровенно пропагандистский бред. В реалиях НБА и Барселоны и РМ тоже не будет. Зарплаты в Барсе и РМ были самыми высокими во всем мировом футболе кучу лет, а как это прекратилось, то футбол все стал плохим. Что же не ныл, когда в Барсе получал огромные деньги и играл в сборной мира купленной за огромные деньги?
Он просил курс этодругина)
0
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