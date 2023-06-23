7 комментариев

🇺🇸 «Все из-за политики. Американская концепция спорта намного лучше, чем европейская». Жерар Пике недоволен реалиями европейского футбола
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике посетовал на сложившуюся ситуацию в европейском футболе.
Футболист признался, что считает американскую концепцию более справедливой, приведя в пример НБА.
«Мы давно ждем честной игры на европейской арене, но по политическим причинам ее нет. Теперь такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют огромное преимущество по уже известным нам причинам…
«Барселоне» и «Реалу», принадлежащим народу, будет все труднее конкурировать в Европе.
Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем европейская. В НБА есть 30 франшиз, и все они двигаются в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», – заявил Жерар Пике.
Согласны?
И чего это я про "будут"? Это уже есть.