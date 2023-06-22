Алехандро Бальде, как и остальные игроки «Барселоны», наслаждается отдыхом после изнурительного сезона.

Футболист воспользовался свободным временем, чтобы отправиться на родину. Алекс родился в Испании, в городе Оспиталет, но его отец родом из Гвинеи-Биасу – именно туда и поехал Бальде вместе с семьей.

Футболист в социальных сетях поделился кадрами из африканской поездки: можно увидеть его в окружении детей, одетых в футболки «Барселоны». Бальде сопровождает его брат Эди.

Большой друг Алкса Хави Симонс прокомментировал пост футболиста, написав: «Корни». Мемфис Депай и Нико Уильямс тоже оставили комментарии под фото.