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К своим корням: Алекс Бальде проводит отпуск в Гвинее-Биасу

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Алехандро Бальде, как и остальные игроки «Барселоны», наслаждается отдыхом после изнурительного сезона.

Футболист воспользовался свободным временем, чтобы отправиться на родину. Алекс родился в Испании, в городе Оспиталет, но его отец родом из Гвинеи-Биасу – именно туда и поехал Бальде вместе с семьей.

Футболист в социальных сетях поделился кадрами из африканской поездки: можно увидеть его в окружении детей, одетых в футболки «Барселоны». Бальде сопровождает его брат Эди.

Большой друг Алкса Хави Симонс прокомментировал пост футболиста, написав: «Корни». Мемфис Депай и Нико Уильямс тоже оставили комментарии под фото.

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