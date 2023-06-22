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«Совет старейшин». У «Барсы» может быть очень возрастной состав – 6 игрокам уже за 30

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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Дав зеленый свет переходу в «Барселону», Илкай Гюндоган может присоединиться к особой «касте» в каталонской раздевалке.

Он уже четвертый игрок «Барсы», которому за тридцать:

Роберт Левандовски - 34 года, 10 месяцев

Маркос Алонсо - 32 года, 6 месяцев

Марк-Андре тер Стеген - 31 год, 2 месяца

Илкай Гюндоган - 32 года, 8 месяцев

Иньиго Мартинес - 32 года, 1 месяц

Серджи Роберто - 31 год, 4 месяца

Один болельщик даже прозвал этот состав «советом старейшин».

Стоит отметить, что несколько игроков еще очень молоды: Гави всего 18 лет, Педри – 20, а Рональду Араухо – 24.

Что касается Гюндогана и Левандовски, то оба они выиграли Лигу чемпионов и множество чемпионских титулов в Германии и Англии. Вероятно, их опыт положительно повлияет на партнеров.

4 комментария

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Леван Сиукаев
без опитных игроков,на одной молодёжи,трудно чего то добится в ЛЧ,хорошый пример Наполи,каторый всех громил почты целый сезон.а споткнулся в самый неожиданный момент.и с другой сторони, все полуфиналмсты Реал,Интер и тот же Сити запичканы опитнейшимы футболистамы
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Shuhrat Nurmanov
Только 3 из них основных игрока, все 3 топ игроки, вратаря в целом сюда считать зашквар, к этому возрасту они часто на пик выходят(трофей Заморы у МАТС). Итого 2 игрока, один из которых выиграл требл в составе одной из самых требовательных к физике команд. Оба по плану Хави будут ротироваться, в центре намечается плотная конкуренция, Роке в подмену Лёве подписывают
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cektor
новость не о чем
2 полевых игрока всего основы и то Гюндоган под вопросом
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CopaAmerica
2 старейшин на поле тоже плюс
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