Дав зеленый свет переходу в «Барселону», Илкай Гюндоган может присоединиться к особой «касте» в каталонской раздевалке.

Он уже четвертый игрок «Барсы», которому за тридцать:

Роберт Левандовски - 34 года, 10 месяцев

Маркос Алонсо - 32 года, 6 месяцев

Марк-Андре тер Стеген - 31 год, 2 месяца

Илкай Гюндоган - 32 года, 8 месяцев

Иньиго Мартинес - 32 года, 1 месяц

Серджи Роберто - 31 год, 4 месяца

Один болельщик даже прозвал этот состав «советом старейшин».

Стоит отметить, что несколько игроков еще очень молоды: Гави всего 18 лет, Педри – 20, а Рональду Араухо – 24.

Что касается Гюндогана и Левандовски, то оба они выиграли Лигу чемпионов и множество чемпионских титулов в Германии и Англии. Вероятно, их опыт положительно повлияет на партнеров.