«Совет старейшин». У «Барсы» может быть очень возрастной состав – 6 игрокам уже за 30
Дав зеленый свет переходу в «Барселону», Илкай Гюндоган может присоединиться к особой «касте» в каталонской раздевалке.
Он уже четвертый игрок «Барсы», которому за тридцать:
Роберт Левандовски - 34 года, 10 месяцев
Маркос Алонсо - 32 года, 6 месяцев
Марк-Андре тер Стеген - 31 год, 2 месяца
Илкай Гюндоган - 32 года, 8 месяцев
Иньиго Мартинес - 32 года, 1 месяц
Серджи Роберто - 31 год, 4 месяца
Один болельщик даже прозвал этот состав «советом старейшин».
Стоит отметить, что несколько игроков еще очень молоды: Гави всего 18 лет, Педри – 20, а Рональду Араухо – 24.
Что касается Гюндогана и Левандовски, то оба они выиграли Лигу чемпионов и множество чемпионских титулов в Германии и Англии. Вероятно, их опыт положительно повлияет на партнеров.
2 полевых игрока всего основы и то Гюндоган под вопросом