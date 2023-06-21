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Полузащитник, которого хотел Хави, не стал ждать предложения – испанец будет пытаться заполучить другую звезду

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Хави готов ждать до последнего дня трансферного окна, чтобы подписать топ-полузащитника оборонительного плана, по словам Хави Мигеля из AS.

Босс «Барсы» отказался от варианта подписания Софьяна Амрабата, так как тот, похоже, слишком торопился с переходом в другой клуб. Марокканец предпочел «Барсе» «Атлетико Мадрид».

Между тем, по данным источников, главной целью Хави остается Мартин Субименди. Хотя заполучить испанского полузащитника будет непросто, учитывая финансовые трудности «Барсы».

«Реал Сосьедад» требует за 24-летнего полузащитника 60 миллионов евро. Не в пользу каталонцев говорит и то, что Субименди не хочет покидать родной клуб.

В декабре прошлого года Субименди решил продлить контракт до лета 2027 года – это еще сильнее осложняет его трансфер.

Real Sociedad tell Arsenal to pay €60m release clause to sign Martín Zubimendi

3 комментария

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CopaAmerica
Месси торопился побыстрее определиться с клубом, Амробат торопился, похоже что все торопятся, а может барса просто медлит? где наконец продажи?
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ЧИКО
- Похоже он сильно торопился с переходом - типа как упрёк, что человек думает о своём будущем и не намерен ждать пока Лапорта провернёт свою аферу…. ему было всё равно, кто лучше предложил, туда и пошёл. А Барса вообще не предлагала ничего, впрочем как обычно… Лапорта гордый, как так его не ждут, он же Барса. Нет, он не Барса, он просто Лапорта, который временно работает в Барсе, притом не совсем удачно. А Барсе придётся думать, как же защититься от Амрабата, который в составе Атлетико будет со всей силой давить на Барсу…. Вот такая трансферная политика у Лапорты. Кто-то скажет, что опять финансовая сторона мешает… так она мешает уже три года с лишним года, и все знаем об этом. Тогда не нужно Лапорте волну поднимать, что он хочет подписать кого-то недоступного для него…. а сейчас скажет, вот мы хотели подписать, всё делали для этого, а он ушёл…. как и с Месси…. знакомая и печальная песня….. но ничего не меняется….
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Вячеслав Новиков
Ответ ЧИКО
- Похоже он сильно торопился с переходом - типа как упрёк, что человек думает о своём будущем и не намерен ждать пока Лапорта провернёт свою аферу…. ему было всё равно, кто лучше предложил, туда и пошёл. А Барса вообще не предлагала ничего, впрочем как обычно… Лапорта гордый, как так его не ждут, он же Барса. Нет, он не Барса, он просто Лапорта, который временно работает в Барсе, притом не совсем удачно. А Барсе придётся думать, как же защититься от Амрабата, который в составе Атлетико будет со всей силой давить на Барсу…. Вот такая трансферная политика у Лапорты. Кто-то скажет, что опять финансовая сторона мешает… так она мешает уже три года с лишним года, и все знаем об этом. Тогда не нужно Лапорте волну поднимать, что он хочет подписать кого-то недоступного для него…. а сейчас скажет, вот мы хотели подписать, всё делали для этого, а он ушёл…. как и с Месси…. знакомая и печальная песня….. но ничего не меняется….
Ну ну что Лапорта сделал плохого, он наоборот тянет клуб на верх и поверь при нём Барселона расцветёт и будет полузащитник лучше чем Амрабат, так что не надо гнать волну, Лапорта знает что делает
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