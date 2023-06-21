Хави готов ждать до последнего дня трансферного окна, чтобы подписать топ-полузащитника оборонительного плана, по словам Хави Мигеля из AS.

Босс «Барсы» отказался от варианта подписания Софьяна Амрабата, так как тот, похоже, слишком торопился с переходом в другой клуб. Марокканец предпочел «Барсе» «Атлетико Мадрид».

Между тем, по данным источников, главной целью Хави остается Мартин Субименди. Хотя заполучить испанского полузащитника будет непросто, учитывая финансовые трудности «Барсы».

«Реал Сосьедад» требует за 24-летнего полузащитника 60 миллионов евро. Не в пользу каталонцев говорит и то, что Субименди не хочет покидать родной клуб.

В декабре прошлого года Субименди решил продлить контракт до лета 2027 года – это еще сильнее осложняет его трансфер.