Деку официально закрыл свое агентство по спортивному менеджменту D20 Sports.

Вот официальное заявление, опубликованное агентством и подписанное Деку:

«D20 Sports настоящим сообщает, что мы прекратили нашу деятельность, связанную с управлением карьерой футболистов и всеми другими спортивными мероприятиями. Это были 8 лет напряженной работы и преданности делу, а также радостного партнерства и, прежде всего, любви к игре. Мы благодарим всех сотрудников, спортсменов, партнеров и клубы за эти 8 прекрасных лет.

Мы всегда будем благодарны всем, кто доверился нам, нашим услугам и всем, кто был частью этого невероятного путешествия.

С уважением, Деку».

D20 Sports вело карьеры таких футболистов, как Рафинья, Эдмонд Тапсоба и многих другими. Однако Деку не может продолжать агентствую деятельность, поскольку ожидается, что он займет вакантную должность спортивного директора «Барселоны .

Во избежание конфликта интересов Деку не может владеть футбольным агентством или быть связанным с ним, работая в руководстве «Барсы».

Ожидается, что «Барселона» подтвердит назначение Деку в ближайшие часы.