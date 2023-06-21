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Деку решил закрыть собственное спортивное агентство - все ради должности в «Барселоне»

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Деку официально закрыл свое агентство по спортивному менеджменту D20 Sports.

Деку закрывает свое спортивное агентство — это связано с «Барсой»

Вот официальное заявление, опубликованное агентством и подписанное Деку:

«D20 Sports настоящим сообщает, что мы прекратили нашу деятельность, связанную с управлением карьерой футболистов и всеми другими спортивными мероприятиями. Это были 8 лет напряженной работы и преданности делу, а также радостного партнерства и, прежде всего, любви к игре. Мы благодарим всех сотрудников, спортсменов, партнеров и клубы за эти 8 прекрасных лет.

Мы всегда будем благодарны всем, кто доверился нам, нашим услугам и всем, кто был частью этого невероятного путешествия.

С уважением, Деку».

D20 Sports вело карьеры таких футболистов, как Рафинья, Эдмонд Тапсоба и многих другими. Однако Деку не может продолжать агентствую деятельность, поскольку ожидается, что он займет вакантную должность спортивного директора «Барселоны .

Во избежание конфликта интересов Деку не может владеть футбольным агентством или быть связанным с ним, работая в руководстве «Барсы».

Ожидается, что «Барселона» подтвердит назначение Деку в ближайшие часы.

3 комментария

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Barcelonafun
А кто тогда Алемани в клубе?
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0
+1
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Юра Арутюнов
Ответ Barcelonafun
А кто тогда Алемани в клубе?
Насколько я понял, он будет заместителем Алемани
0
0
0
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Вячеслав Новиков
Ответ Юра Арутюнов
Насколько я понял, он будет заместителем Алемани
Видимо да, я думаю должность Кройфа ему отдадут
0
0
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