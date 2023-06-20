7 комментариев

Неймар настаивает на возвращении в «Барселону», сообщает издание Diario Sport.

Бразилец добивается трансфера через своего агента Пини Захави, который также представляет интересы Роберта Левандовского. По данным некоторых источников, Захави – хороший друг Жоана Лапорты.

Неймар готов значительно снизить свою зарплату, чтобы не доставить «блаугране» лишних проблем с финансами клуба. Руководство каталонцев стремится снизить зарплатную ведомость клуба до 450-470 млн евро.

При этом «ПСЖ» хочет расстаться со звездным бразильцем. По данным того же Diario Sport, столичный клуб выставил игрока на продажу.

Источник добавляет, что на данный момент возвращения Нея в «Барсу» рассматривается как крайне сложный трансфер. Но не исключено, что нападающий переберется в «блауграну» на правах аренды.

В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач всего в 29-ти матчах за «ПСЖ».

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