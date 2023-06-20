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Неймар настаивает на трансфере в «Барсу». Клуб рассматривает вариант с арендой бразильца

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Неймар настаивает на возвращении в «Барселону», сообщает издание Diario Sport.

Бразилец добивается трансфера через своего агента Пини Захави, который также представляет интересы Роберта Левандовского. По данным некоторых источников, Захави – хороший друг Жоана Лапорты.

Неймар готов значительно снизить свою зарплату, чтобы не доставить «блаугране» лишних проблем с финансами клуба. Руководство каталонцев стремится снизить зарплатную ведомость клуба до 450-470 млн евро.

При этом «ПСЖ» хочет расстаться со звездным бразильцем. По данным того же Diario Sport, столичный клуб выставил игрока на продажу.

Источник добавляет, что на данный момент возвращения Нея в «Барсу» рассматривается как крайне сложный трансфер. Но не исключено, что нападающий переберется в «блауграну» на правах аренды.

В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач всего в 29-ти матчах за «ПСЖ».

Вы вообще верите в возможность такого трансфера? Делитесь мнением в комментариях.

7 комментариев

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Бакытжан Оразхан
Классное усиление, Дембеле-Лева-Неймар ууу как страшно, если не будут хрусталит
+2
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AlexMa1n888
либо сейчас - либо никогда
+2
0
+2
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кто-то
А ПСЖ сколько потребует?
0
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серёга124
парни что делать если хер упал
0
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TJ tigra
Пусть ней сам оплатит свою аренду, за свои деньги. Когда-то он так ушел.
П.с. не нужен очередной хрусталь. Итак в команде часто лазарет полон.
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Сурхай Лукманов
Ответ кто-то
А ПСЖ сколько потребует?
Надо сами заплатят хоть бы кто нибудь его забрал 😁
0
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Alexlagodny
Ответ серёга124
парни что делать если хер упал
Вешайся
0
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