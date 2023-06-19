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📸 🎥 Бальде прилетел в Гвинею-Бисау. Алекс получил сумасшедший прием от местных поклонников

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Бальде прилетел на родину своего отца – в Гвинею-Бисау. Местные оказали юноше сумасшедший прием.

Из аэропорта Алекс вышел с флагом Гвинеи-Бисау на плечах, фанаты мгновенно бросились к игроку «Барсы», желая заполучить совместное фото с футболистом. Прием оказался чересчур бурным, уж слишком сильно местные хотели сфотографироваться с защитником.

Юноша в итоге сделал совместное фото с земляками отца.

Сам Алекс родился в Барселоне. У защитника «блауграны» двойное гражданство.

Приезд Бальде в Гвинею-Бисау совпал с новостью о том, что юноша получил номинацию на премию Golden Boy. Правда, аналитики оценивают шансы Алехандро на победу не так высоко.

Как вам прием, оказанный Бальде?

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