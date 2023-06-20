Назван главный соперник «Барсы» в гонке за Гюндогана, это не «ПСЖ»
«Арсенал» очень сильно старается подписать Илкая Гюндогана этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
Английский клуб намерен приобрести столь необходимый опыт, чтобы побороться за титул чемпиона Премьер-лиги, и 32-летний Гюндоган кажется идеальным вариантом.
Менеджер «Арсенала» Микель Артета тренировал Гюндогана, когда он был помощником тренера Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Таким образом, «Арсенал» даже опережает «ПСЖ» в гонке за лихого полузащитника.
Тем временем «Барселона» уже представила свое предложение Гюндогану и связалась с его агентом, который, похоже, посылает «Барсе» положительные сигналы.
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