«Арсенал» очень сильно старается подписать Илкая Гюндогана этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Английский клуб намерен приобрести столь необходимый опыт, чтобы побороться за титул чемпиона Премьер-лиги, и 32-летний Гюндоган кажется идеальным вариантом.

Менеджер «Арсенала» Микель Артета тренировал Гюндогана, когда он был помощником тренера Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Таким образом, «Арсенал» даже опережает «ПСЖ» в гонке за лихого полузащитника.

Тем временем «Барселона» уже представила свое предложение Гюндогану и связалась с его агентом, который, похоже, посылает «Барсе» положительные сигналы.