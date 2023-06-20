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Назван главный соперник «Барсы» в гонке за Гюндогана, это не «ПСЖ»

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«Арсенал» очень сильно старается подписать Илкая Гюндогана этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Английский клуб намерен приобрести столь необходимый опыт, чтобы побороться за титул чемпиона Премьер-лиги, и 32-летний Гюндоган кажется идеальным вариантом.

Менеджер «Арсенала» Микель Артета тренировал Гюндогана, когда он был помощником тренера Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Таким образом, «Арсенал» даже опережает «ПСЖ» в гонке за лихого полузащитника.

Тем временем «Барселона» уже представила свое предложение Гюндогану и связалась с его агентом, который, похоже, посылает «Барсе» положительные сигналы.

2 комментария

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Hella black
Это уже 50/50 🤔 здесь Барса а там Артета. Но наиболее вероятный вариант,ещё годик в Сити.
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Pedri
Если Гюндоган хочет остаться в Англи он останется в Сити которой третий год подряд станет чемпионом его жена хочет уходить из Англия!!!
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