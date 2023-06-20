FC BARCELONA
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Источник, первым сообщивший о переговорах «Барсы» с Катаром, подтвердил, что клуб пытается подписать Неймара🔥🔥🔥

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А этот камбэк состоится?

«Барса» ведет переговоры о подписании Неймара (надежность: 3 звезды)

По словам репортера beIN Sports Халеда Валида , который также близок к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, «Барса» в настоящее время ведет переговоры с «ПСЖ» о возвращении Неймара в клуб.

Это похоже на очередной слух, но именно Валид первым сообщил, что «Барса» вела переговоры с катарцами по поводу продажи доли в клубе. Позже эта информация была официально подтверждена.

Ранее в июне Хави опроверг слухи о возвращении Неймара в «Барселону», заявив, что у клуба другие приоритеты.

Тем не менее, если «Барселона» сможет заключить финансовую сделку с катарцами, владеющими «ПСЖ», подписание Неймара станет мгновенным улучшением атаки «Барсы» в следующем сезоне.

В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач всего в 29 играх за «ПСЖ» .

6 комментариев

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& Co1366
Если у клуба другие приоритеты, как сказал Хави, то эта сделка выглядит не больше, чем реклама, пиар, ...
+5
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СД18
Ляпорте этого не простят. Упустить Месси и подписать этого предателя, который уже сдал.
Тогда уж лучше Мбаппе.
+5
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Kaloyan Yalamov
Его время в Барсе прошло, как того он сам и пожелал.
+3
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Rachid
Похоже на фейк - Хави против трансфера Неймара- сейчас он хороший понторез и хрусталь, похлеще Дембеля..….)))))
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Loegaire Bell
Ещё не видел ни одной серьёзной новости, где были бы доказательства того, зачем вообще Лапорта поехал к шейхам в Катар и СА. Одни домыслы на ровном месте. Недавно, кстати писали, что он вообще поехал договариваться о делах женской Барсы, а не мужской. Товарняки, реклама, финансы, подъём женского футбола в арабских странах. Как вам такая версия? Без Неймара и продажи клуба шейхами?
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Подкат Пенальтьевич
НО информация про продажу доли никем из официальных представителей НЕ подтверждалась
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