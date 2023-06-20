А этот камбэк состоится?

По словам репортера beIN Sports Халеда Валида , который также близок к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, «Барса» в настоящее время ведет переговоры с «ПСЖ» о возвращении Неймара в клуб.

Это похоже на очередной слух, но именно Валид первым сообщил, что «Барса» вела переговоры с катарцами по поводу продажи доли в клубе. Позже эта информация была официально подтверждена.

Ранее в июне Хави опроверг слухи о возвращении Неймара в «Барселону», заявив, что у клуба другие приоритеты.

Тем не менее, если «Барселона» сможет заключить финансовую сделку с катарцами, владеющими «ПСЖ», подписание Неймара станет мгновенным улучшением атаки «Барсы» в следующем сезоне.

В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач всего в 29 играх за «ПСЖ» .