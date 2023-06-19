Разделил момент с любимыми.

Вчера сборная Испании впервые стала победителем Лиги Наций, обыграв Хорватию в серии пенальти (5:4).

Для юных игроков этот трофей стал первым в составе национальной команды, так как в последний раз «Ла Роха» побеждала на Евро-2012, поэтому, естественно, на поле царило ликование.

Особенно счастливым выглядел Фати, чей сезон прошел не так, как хотелось бы ему. К 20-летнему вингеру выбежала его семья, и они вместе эмоционально отпраздновали победу испанцев.

Фати вышел на поле на 66-й минуте, заменив Йереми Пино, и отыграл до конца овертайма.

В этом сезоне Хави частенько оставлял Ансу на скамейке запасных, но все же футболист принял участие в 51 матче за клуб, забив 10 голов и оформив 4 ассиста.