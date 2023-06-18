«Я знаю, что «Барса» очень заинтересована в Гюндогане, но мы тоже хотим его сохранить», - заявил Пеп Гвардиола репортерам.

«Если им повезет подписать его, то они получат великолепного игрока».

Гвардиола ранее был замечен за обедом с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Если и есть игрок, которого «сине-гранатовые» хотели бы видеть у себя в команде, то это Илкай Гюндоган. Немецкий футболист станет свободным агентом в конце июня и сможет определить свое будущее. Но «Барселоне» нужно действовать быстро, если они получат «зеленый свет», раз Гвардиола подтвердил, что заинтересован в том, чтобы сохранить Гюндогана, кроме того, известно, что «ПСЖ» также хочет видеть его у себя в команде.