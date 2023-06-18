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«Я знаю об интересе «Барсы». Гвардиола комментирует трансферную сагу Гюндогана

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«Я знаю, что «Барса» очень заинтересована в Гюндогане, но мы тоже хотим его сохранить», - заявил Пеп Гвардиола репортерам.

«Если им повезет подписать его, то они получат великолепного игрока».

Гвардиола ранее был замечен за обедом с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Если и есть игрок, которого «сине-гранатовые» хотели бы видеть у себя в команде, то это Илкай Гюндоган. Немецкий футболист станет свободным агентом в конце июня и сможет определить свое будущее. Но «Барселоне» нужно действовать быстро, если они получат «зеленый свет», раз Гвардиола подтвердил, что заинтересован в том, чтобы сохранить Гюндогана, кроме того, известно, что «ПСЖ» также хочет видеть его у себя в команде.

2 комментария

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& Co1366
Если Барсе повезёт подписать, то получит такого игрока! Пеп - человек с юмором!
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