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Время перезарядить батарейки🔋 Хави наслаждается отдыхом с семьей

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Главный тренер «Барселоны» Хави наслаждается заслуженным отдыхом со своей семьей после интенсивного сезона, за который «сине-гранатовые» выиграли Суперкубок Испании и Ла Лигу.

Проведя несколько дней в Париже, Хави отправился в Марбелью, где продолжает восстанавливать силы.

Тренера «Барсы» с супругой Нурией и детьми Азией и Дэном видели прогуливающимися по пляжу.

Официально предсезонка «Барселоны» стартует 10 июля, до этого времени Хави может наслаждаться отдыхом, но, вероятно, что он вернется заранее, чтобы принять участие в обсуждении предстоящих трансферов клуба.

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