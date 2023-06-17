Рубен Невеш очень близок к тому, чтобы присоединиться к "Аль-Хилалу", сообщают Фабрицио Романо и Маттео Моретто.

Клуб Саудовской Аравии сделал огромное предложение по португальскому полузащитнику. И игрок, и его нынешний клуб «Вулверхэмптон» испытывают искушение принять его.

26-летний футболист согласовал личные условия с «Барселоной» в мае. Однако официального предложения каталонцам пока сделать не удалось. Невеш не хочет долго ждать.

«Барсе» нужно продавать игроков или получать дополнительный доход, чтобы иметь возможность подписать Невеша. Сделки по обмену, по-видимому, тоже не работают, поскольку ни один игрок не хочет уходить из «сине-гранатовых» в «Вулверхэмптон».