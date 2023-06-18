FC BARCELONA
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В «Барсе» много кандидатов на повязку, и среди них нет Де Йонга. Слова Кумана могут заставить команду задуматься

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Роналд Куман заявил, что считает Френки де Йонга достойным капитанской повязки.

«Второй капитан [сборной Нидерландов] после Вирджила ван Дейка? Раньше это был Маттейс де Лигт, теперь – Френки де Йонг».

Все больше людей начинают рассматривать де Йонга как хороший выбор на роль капитана. В прошлом сезоне Френки дважды надевал капитанскую повязку в «Барсе», когда Серджи Бускетс и Жорди Альба не выходили на поле.

На данный момент, по сообщениям, «Барселона» обсуждает новую четверку капитанов в предстоящем сезоне. Среди них: Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Роберт Левандовски. Официально это не подтверждено, так что Френки еще может попасть в число кандидатов.

Invictos on Twitter: "Frenkie de Jong siendo el CAPITÁN del FC Barcelona por primera vez en su carrera. Un momento muy especial para un chico que siempre quiso jugar y dejar huella

❓ Хотели бы вы видеть Де Йонга в качестве одного из капитанов? Если нет, то почему?

1 комментарий

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Александр Дмитровский
Вместо Серджио Роберто, однозначно будет лучше и правильнее !!!
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