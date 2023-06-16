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«Не знаю, откуда эти слухи». Усман Дембеле поставил жирную точку в разговорах об уходе из «Барселоны»

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Уходить не собирается.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на испанское издание Marca, французский игрок «Барселоны» Усман Дембеле даже не думает уходить из клуба. В последнее время его все активнее отправляют в «ПСЖ».

«Я не знаю, почему так много разговоров о «ПСЖ». Поверьте мне, с «ПСЖ» ничего не было и нет».

В прошлом сезоне, когда с контрактом игрока были определенные вопросы, парижане обозначали интерес к игроку. Однако осенью 2022 года спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш сказал следующее: «Мы не подписали Дембеле, потому что он вингер, а мы играем по другой системе. Он нравится мне, но у нас были разные планы».

По нынешнему контракту между Усманом Дембеле и «Барселоной» игрок может покинуть команду, если кто-то в июле активирует пункт о выкупе за 50 млн евро. Вингер ясно дал понять, что его все устраивает, а каталонцы хотят улучшить договор с ним.

3 комментария

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Alexlagodny
Ответ Спартак Уокер
Журналисты любят придумать новость
Особенно промадридские))
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Спартак Уокер
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