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«Сити» не включил Гюндогана в новую заявку. Но он все еще может продлить контракт

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«Манчестер Сити» официально обнародовал список из четырех игроков, которые на данный момент не попадают в заявку команды.

В список входят Илкай Гюндоган и защитник Бенджамин Менди, который предстал перед судом за изнасилование нескольких женщин.

Подросток Террелл Агиеманг и защитник Роуэн Макдональд — другие игроки, которые покинут «Сити».

«Барселона» шла по пятам за Гюндоганом и недавно сделала улучшенное предложение по полузащитнику. Однако в последние недели движение, похоже, замедлилось.

Следует отметить, что Гюндоган все еще может остаться в «Ман Сити», так как клуб предлагает ему новый контракт.

«Барса» надеется, что потребность Гюндогана в изменении окружения убедит его подписать контракт, который они ему предложили.

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