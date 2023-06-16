«Манчестер Сити» официально обнародовал список из четырех игроков, которые на данный момент не попадают в заявку команды.

В список входят Илкай Гюндоган и защитник Бенджамин Менди, который предстал перед судом за изнасилование нескольких женщин.

Подросток Террелл Агиеманг и защитник Роуэн Макдональд — другие игроки, которые покинут «Сити».

«Барселона» шла по пятам за Гюндоганом и недавно сделала улучшенное предложение по полузащитнику. Однако в последние недели движение, похоже, замедлилось.

Следует отметить, что Гюндоган все еще может остаться в «Ман Сити», так как клуб предлагает ему новый контракт.

«Барса» надеется, что потребность Гюндогана в изменении окружения убедит его подписать контракт, который они ему предложили.