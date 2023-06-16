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«Барселона» уделяет первоочередное внимание продлению Дембеле: раскрыто 2 улучшения в новой сделке

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Источники сообщают, что этим летом «Барселона» уделяет приоритетное внимание продлению контракта с Усманом Дембеле.

Француз становится свободным агентом летом 2024 года, и «Барса» не хочет новой саги в следующем сезоне.

Как сообщает Sport, «Барса» намерена подписать с Дембеле долгосрочный контракт с повышением заработной платы.

Во-вторых, «Барса» планирует увеличить пункт о выкупе, который в настоящее время составляет жалкие 50 миллионов евро. "ПСЖ" или какая-то другая топ-команда могут легко спровоцировать это, но говорят, что Дембеле сейчас счастлив в «Барсе».

Также помогает то, что Хави полностью доверяет Дембеле и считает вингера ключевой частью своей команды в будущем.

1 комментарий

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кто-то
Если травмироваться не будет, то будет лучшим на своей позиции
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