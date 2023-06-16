«Я продолжу выступать за «Барсу» в следующем сезоне, и в следующем, и в следующем. У меня многолетний контракт», — сказал Рафинья Mundo Deportivo.

«Я надеюсь провести эти и многие другие годы. Мне здесь комфортно.

Первые шесть месяцев были трудными. Это было начало сезона, в котором я забил мало голов, сделал мало результативных передач и не играл прямой роли в команде.

Но потом я стал лучше адаптироваться, мои товарищи по команде мне очень помогли», — добавил Рафинья.

Рафинья был тесно связан с уходом из «Барсы» этим летом, поскольку сине-гранатовые надеются снизить свой фонд заработной платы. Однако недавно эти слухи развеялись, поскольку бразилец заявил о своем желании остаться.

26-летний футболист забил 10 голов и сделал 12 результативных передач в 50 играх за «Барселону» в прошлом сезоне. Ни один другой игрок «Барсы» не зафиксировал двузначных чисел по голам и передачам.