FC BARCELONA
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«То, что Месси ушел, а затем не вернулся, указывает на проблему с руководством». Экс-кандидат в президенты «Барсы» уверен, что Лапорта неправильно управляет клубом

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А на чьей стороне вы?

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал нынешнее руководство за то, что они позволили Месси уйти, а после не смогли его вернуть. Экс-претендент на место Лапорты уверен, что сейчас клуб находится в худшем финансовом положении, чем несколько лет назад.

«То, что Месси ушел, а затем не вернулся, указывает на проблему с руководством», — сказал Фонт в интервью ESPN.

«Цифры показывают, что мы не преодолели долговую яму… Сейчас у «Барсы» все хуже, чем два с половиной года назад. У нас больше расходов, больше долгов и меньше собственного капитала. Нет прозрачности. В соглашении со Spotify, в строительстве «Камп Ноу», в расходах, в комиссиях. «Барса» несет операционные убытки в размере 1 миллиарда евро за эти два с половиной года... А теперь мы едем на Монжуик.

Чтобы внести необходимые изменения в «Барсу», важно изменить форму управления и стать более профессиональным. Клубу было бы важно подать руку тем из нас, кто хочет помочь «Барсе». Я ни разу не встречался с Лапортой, единственный раз, когда была такая возможность, на встрече он отсутствовал.

Проблема с Месси — самая большая ошибка, которую они совершили. Мы уже говорили, что с правильным подходом вы не потеряете такого игрока, как он. Нужен творческий подход, а не магия или харизма. «Майами» сделал то, что должна была сделать «Барса». Месси был бы отличным решением во многих отношениях. Для его возвращения нужно было сделать все необходимое… И не обманывать людей. «Барса» могла бы подписать даже Эрлинга Холанда, если бы справлялась со своей работой».

Как думаете, претензии Фонта имеют место или же он несправедлив к Лапорте?

5 комментариев

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Shoma Iziev
Что во время предвыборной компании что теперь Фонт источает общие фразы и льет воду.

Лапорта действительно чудит, но в то же время более менее есть какие то надежды на выход из тяжелой ситуации хотя бы на поле.

Те кто критикуют со стороны едва ли могли сделать что то лучше
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Kostya.68@bk.ru
То ,что он упустил Месси , а теперь ещё и не смог его вернуть , ему будут припоминать всю жизнь.
Так и останется в памяти болельщиков как президент упустивший лучшего игрока в истории.
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Роман
Лапорта выводит из финансового кризиса и стабилизирует обстановку.
Лапорта берёт трофеи.
Лапорта вводит в состав молодежь.

Мессифилы: "Лапорта плохой, обманщик"
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Greatest Of All Time
Роман, а откуда у Барсы 1 миллиард 💶 убытки за 2,5 года????
Тоже Месси виноват??)))
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denisques
Ответ Kostya.68@bk.ru
То ,что он упустил Месси , а теперь ещё и не смог его вернуть , ему будут припоминать всю жизнь. Так и останется в памяти болельщиков как президент упустивший лучшего игрока в истории.
Такие как ты да, будете думать так и ворчать. А те кто реально понимает что происходило и происходит сейчас, будут ему благодарны как были благодарны в его первый срок.
Так и останется в памяти болельщиков как президент вернувший клуб в строй всего за полтора сезона
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