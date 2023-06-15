А на чьей стороне вы?

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал нынешнее руководство за то, что они позволили Месси уйти, а после не смогли его вернуть. Экс-претендент на место Лапорты уверен, что сейчас клуб находится в худшем финансовом положении, чем несколько лет назад.

«То, что Месси ушел, а затем не вернулся, указывает на проблему с руководством», — сказал Фонт в интервью ESPN.

«Цифры показывают, что мы не преодолели долговую яму… Сейчас у «Барсы» все хуже, чем два с половиной года назад. У нас больше расходов, больше долгов и меньше собственного капитала. Нет прозрачности. В соглашении со Spotify, в строительстве «Камп Ноу», в расходах, в комиссиях. «Барса» несет операционные убытки в размере 1 миллиарда евро за эти два с половиной года... А теперь мы едем на Монжуик.

Чтобы внести необходимые изменения в «Барсу», важно изменить форму управления и стать более профессиональным. Клубу было бы важно подать руку тем из нас, кто хочет помочь «Барсе». Я ни разу не встречался с Лапортой, единственный раз, когда была такая возможность, на встрече он отсутствовал.

Проблема с Месси — самая большая ошибка, которую они совершили. Мы уже говорили, что с правильным подходом вы не потеряете такого игрока, как он. Нужен творческий подход, а не магия или харизма. «Майами» сделал то, что должна была сделать «Барса». Месси был бы отличным решением во многих отношениях. Для его возвращения нужно было сделать все необходимое… И не обманывать людей. «Барса» могла бы подписать даже Эрлинга Холанда, если бы справлялась со своей работой».

Как думаете, претензии Фонта имеют место или же он несправедлив к Лапорте?